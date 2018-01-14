《名侦探柯南》M22宣传海报公开：新一有望登场

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《名侦探柯南：零之执行人》宣传海报公布，图中安室透、黑田、风见、柯南、兰、哀、毛利夫妇、侦探团还有新一也有出镜，不知此次动画中能否恢复真身登场。
图源：爆裂道
《名侦探柯南：零之执行人》是电视动画《名侦探柯南》系列的第22部动画电影，以安室透为主要角色。作品由立川让担任导演，樱井武晴担任编剧。影片以针对东京峰会会场的大规模爆炸案为开端，讲述了身为侦探的柯南与公安警察从正面发生冲突的故事。
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