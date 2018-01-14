记者花钱体验春运抢票软件：失败800多次

IT之家1月14日消息 随着春节的临近，回家跟家人过年成为许多在外工作的人们的大事。虽然部分人回家过年的时候会被问终身大事，但是我就是想要回家过年啊。对于想回家过年的人们来说，春运购票成为头疼的事。

系列春运抢票软件，便应运而生。

从昨天（1月13日）开始，人们便可以通过网络和电话售票的方式买到2月11日的春运火车票了，春运“抢票”也就开始了。对于部分担心抢不到火车票的人来说，借助第三方抢票软件成为他们的选择。

那么这些所谓的抢票软件究竟好不好使呢？

日前，扬子晚报的记者体验了部分抢票软件，但是结果并不是那么乐观。在360网站循环抢了两个多小时800多次，抢票行动均告失败。

在体验高铁管家App中的30元光速套餐时，提前预付540元之后，系统发出通知需要等待5分钟才能进入购票系统，但是进入之后显示车票已经售空，但是系统又提示说1月20日左右会发出一批票，建议提前来刷票。

在携程App上50元的套餐服务中，记者看到该服务提示抢票成功率为95.3%。2小时后，软件循环抢票100多次，但没有抢到票。系统显示买到这张车票预计还需要2天。

在其他同类的App或者淘宝上购买的“黄牛神器”中也是如此，都未能抢到火车票。

此外，据报道，不少网站都存在“被消费”的行为，在这部分网站上进行购票时，会自动捆绑加速包等服务，一不留神没有取消掉相关服务，就会被消费。