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亚马逊2017 Q4云份额遭微软蚕食降至62%，后者营收增长一倍

2018-1-14 10:46:01来源：凤凰科技作者：箫雨责编：守一评论：

凤凰网科技讯 据CNBC网站北京时间1月14日报道，投行KeyBanc分析师发布的研究报告显示，亚马逊公司去年第四季度在公有云市场的份额出现下滑，而微软公司继续其增长势头。

图注：微软CEO纳德拉

KeyBanc分析师布伦特·布拉塞林(Brent Bracelin)和其他分析师在周四发布报告称，去年第四季度，亚马逊云计算服务Amazon Web Services的市场份额为62%，低于上年同期的68%。与此同时，微软云服务Azure份额从16%增长至20%，谷歌云服务份额从10%增长至12%。

KeyBanc称，微软2017年总营收预计为966亿美元，其中Azure很可能贡献了37亿美元。这就意味着，Azure营收几乎增长了一倍，与微软在近几个季度披露的Azure营收增速一致。亚马逊AWS去年第三季度的营收增速为42%。

分析师预计，2018年，微软Azure的营收增速将放缓至88%。KeyBanc的报告比较了这三大云服务提供商的人工智能(AI)工具，发现微软要比其他公有云厂商拥有更多的预建模型(pre-built models)，可供全球更多数据中心使用。

由于看好Azure云服务的增长以及微软在AI市场的机遇，KeyBanc分析师把微软的目标股价从94美元上调至106美元。微软周五的收盘价为89.60美元。

“在与微软管理人员对话后，我们相信微软大部分营收将来自周边基础设施成本，而不是具体AI服务的商业化，因为AI需要集中式模型训练和不断推断，”布拉塞林和其他分析师在报告中称。

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关键词：亚马逊微软云服务

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