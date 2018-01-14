腾讯马化腾：对网络黑产“零容忍”，三个“新”升级守护者计划完善共治

IT之家1月14日消息 “守护者计划”是腾讯在2016年成立的企业社会责任平台，依托大数据和技术优势，“守护者计划”联合公安机关、运营商、企业等社会各界，打击网络黑产等。2017年以来，“守护者计划”持续加强对网络黑产全链条的关注和研究力度，将互联网生态治理重心从反电信网络诈骗向打击网络黑产威胁源转移，通过不断提升技术防护水平预防网络黑产犯罪，协助各地公安机关侦破多起相关案件，为维护网络安全做出了实际贡献。

2018年1月14日，主题为“开放共享 携手共治”的2018年守护者计划大会在北京举行，IT之家作为科技媒体受邀参加。本次大会披露了网络黑产犯罪的新特点、新动向，推动网络安全策略优化提升，并联合政府有关部门、相关企业共同启动2018年守护者计划公益行动，将对网络黑产的打击进一步推向深入。

在腾讯2018年守护者计划大会上，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾出席了会议并致辞，带来腾讯公司层面的对安全生态建设的最新思考。马化腾现场提出了对抗新型黑产需完善共治模式，构建网络安全共同体，以新科技、新联盟、新生态升级守护者计划来践行社会责任。

“‘守护者计划’已经从腾讯的一个反欺诈公益平台，逐步发展成为推动整个产业链开放共享、共同打击网络犯罪的社会公共平台，成为构建‘网络安全共同体’的重要力量。”腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾今日在2018年守护者计划大会上演讲时指出，今天的“守护者计划”，已不再属于腾讯，而是属于每一位钢铁卫士。



针对新型网络犯罪日益产业化、智能化、国际化等新特点，马化腾以“三新”描述“守护者计划”的升级迭代：采用“新科技”对抗新犯罪，深入网络黑产源头打击治理，占据网络安全制高点；扩充“新联盟”解决新问题，政企学研等联盟作战，形成合力；共建“新生态”防范新风险，希望更多机构和个人参与到社会生态治理当中，疏堵结合，标本兼治。

在此过程中，“腾讯及合作伙伴的新科技能力，在打击黑产、保障安全上将大有可为。”马化腾说，腾讯将全面开放自身技术与能力，积极参与到“新科技”、“新联盟”与“新生态”的开放协作中来，让它们成为“守护者计划”的三个同心圆，共同构建“网络安全共同体”。

此外，马化腾还表示，腾讯对网络黑产一直采取“零容忍”，这是腾讯责任所在。同时期望“守护者计划”能够探索完善“共治模式”，未来成为全球网络安全治理的一个“中国方案”。

下面是马化腾讲话全文：