腾讯马化腾：对网络黑产“零容忍”，三个“新”升级守护者计划完善共治

IT之家1月14日消息 “守护者计划”是腾讯在2016年成立的企业社会责任平台，依托大数据和技术优势，“守护者计划”联合公安机关、运营商、企业等社会各界，打击网络黑产等。2017年以来，“守护者计划”持续加强对网络黑产全链条的关注和研究力度，将互联网生态治理重心从反电信网络诈骗向打击网络黑产威胁源转移，通过不断提升技术防护水平预防网络黑产犯罪，协助各地公安机关侦破多起相关案件，为维护网络安全做出了实际贡献。
2018年1月14日，主题为“开放共享 携手共治”的2018年守护者计划大会在北京举行，IT之家作为科技媒体受邀参加。本次大会披露了网络黑产犯罪的新特点、新动向，推动网络安全策略优化提升，并联合政府有关部门、相关企业共同启动2018年守护者计划公益行动，将对网络黑产的打击进一步推向深入。
在腾讯2018年守护者计划大会上，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾出席了会议并致辞，带来腾讯公司层面的对安全生态建设的最新思考。马化腾现场提出了对抗新型黑产需完善共治模式，构建网络安全共同体，以新科技、新联盟、新生态升级守护者计划来践行社会责任。
“‘守护者计划’已经从腾讯的一个反欺诈公益平台，逐步发展成为推动整个产业链开放共享、共同打击网络犯罪的社会公共平台，成为构建‘网络安全共同体’的重要力量。”腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾今日在2018年守护者计划大会上演讲时指出，今天的“守护者计划”，已不再属于腾讯，而是属于每一位钢铁卫士。
针对新型网络犯罪日益产业化、智能化、国际化等新特点，马化腾以“三新”描述“守护者计划”的升级迭代：采用“新科技”对抗新犯罪，深入网络黑产源头打击治理，占据网络安全制高点；扩充“新联盟”解决新问题，政企学研等联盟作战，形成合力；共建“新生态”防范新风险，希望更多机构和个人参与到社会生态治理当中，疏堵结合，标本兼治。
在此过程中，“腾讯及合作伙伴的新科技能力，在打击黑产、保障安全上将大有可为。”马化腾说，腾讯将全面开放自身技术与能力，积极参与到“新科技”、“新联盟”与“新生态”的开放协作中来，让它们成为“守护者计划”的三个同心圆，共同构建“网络安全共同体”。
此外，马化腾还表示，腾讯对网络黑产一直采取“零容忍”，这是腾讯责任所在。同时期望“守护者计划”能够探索完善“共治模式”，未来成为全球网络安全治理的一个“中国方案”。
下面是马化腾讲话全文：
尊敬的侍部长、胡专委、陈专委、张总工、李司长，以及各位嘉宾，大家上午好!
刚才听到公、检、法、工信部和央行等部委领导的发言，我们感受到各个主管部门，对于联合守护、共同治理网络安全的决心，几位领导提出了非常好的思路，值得我们身处一线的互联网企业，认真地去实践与探索。
腾讯发起“守护者计划”仅短短两年时间。“守护者计划”已经从腾讯的一个反欺诈公益平台，已经逐步发展成为推动整个产业链开放、共同打击网络犯罪的社会公共平台。它连续两年高票获选“CCTV年度法治人物”，并吸引着越来越多的企业加入。联通、顺丰、银联等重要的平台企业，今天也来到了这里，成为“守护者计划”的一份子。在各大主管部门的支持与呵护下，“守护者计划”不但成为网络综合治理体系的一部分，也正在成为打击网络黑产，构建“网络安全共同体”的重要力量。可以说，今天的“守护者计划”，已不再属于腾讯，而是属于每一位钢铁卫士。
当然，我们也发现新型网络犯罪正在升级迭代，日益呈现出产业化、智能化、国际化等新特点。在新的一年中，“守护者计划”也面临着更新迭代，我想用三个“新”来描述它正在发生的变化：
首先，我们需要采用新科技来对抗新犯罪。在打击治理电信网络诈骗的过程中，我们发现越来越有必要深入治理网络黑产源头，占据网络安全的制高点。去年，腾讯配合公安机关清查黑客攻击、侵犯公民个人信息等违法犯罪行为，进而清理整治下游诈骗、传销、黄赌毒等违法犯罪，全年协助各地公安机关破获网络案件超过160件。当然，网络黑产分子也在通过提升技术能力，不断翻新犯罪手法。例如，利用AI神经网络破解网络登录验证码的技术，国内的犯罪团伙已处于全球领先水平，AI技术加快了他们从企业数据库中窃取用户数据的速度。去年腾讯协助警方，打掉了国内AI技术破解验证码的最大平台，并由此挖掘出从撞库盗号、破解验证码，到贩卖公民信息、实施网络诈骗的全链条黑产。去年，态势感知、灵鲲等新产品的突破性研发，让我们对网络犯罪的防护体系更为完善，从“事后防御”、“事中拦截”，扩展到“事先预警”。目前新产品在公安、工商、食药总局等部门开始发挥作用。未来，腾讯及合作伙伴的新科技能力，在打击黑产、保障安全上将大有可为。
其次，我们需要扩充新联盟解决新问题。新科技的创新应用，有赖于将互联网企业的技术能力，与各个主管部门治理网络违法犯罪的工作经验结合起来。为此，我们与上海和深圳警方成立了联合实验室。同时，为了线上线下全方位打击传销活动，我们与国家工商总局正在共建“网络传销监测治理基地”。我们还与各大银行、各地金融局合作，提供金融安全大数据风控服务，实现“打早打小”，有效遏制金融黑产。另外，新型网络犯罪在司法实践中往往存在难以认定的问题。我们与中国政法大学共建了“网络法学研究院”，促进理论研究与最新实践的结合，让网络空间真正成为“法内之地”。总之，只有政企学研跨界合作，从各自为战到联盟作战，“守护者计划”才能从点到面，实现多维突破，解决新问题。
最后，我们还需要共建新生态防范新风险。在区域治理过程中，要根治顽疾，就需要改变当地的社会环境，这就涉及到生态治理的问题。过去两年，我们把传统的电信诈骗迅速打下来，但不少黑产分子又开始转战其他网络平台，带来新问题。这就告诉我们，未来需要疏堵结合，标本兼治，不断将黑产从业人员引导到正常的就业渠道，压缩黑产的生存空间。这也是我们需要全民参与共治的原因。去年，在国务院联席办的指导下，我们发起了全民反诈骗公益活动，吸引了五千多万人参与反诈骗知识普及，有效降低了年底诈骗电话短信数量和受骗金额。未来，我们期待更多人行动起来，从守护家人、身边人做起，参与到反诈骗行动中来，从改变自己周围的生态环境开始，最终通过全民共治来构建一个新生态。
腾讯创业至今，已经进入第二十个年头。我们对网络黑产一直采取“零容忍”，这是我们的责任所在。今后，我们将不断升级腾讯平台的自净能力，提高打击色情、诈骗、传销等网络黑产的力度。同时，我们也将全面开放自身技术与能力，积极参与到“新科技”、“新联盟”与“新生态”的开放协作中来，让它们成为“守护者计划”的三个同心圆，共同构建“网络安全共同体”。我们还期望，“守护者计划”能够探索完善“共治模式”，未来成为全球网络安全治理的一个“中国方案”。
谢谢大家！