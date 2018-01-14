英伟达如何从“游戏之王”变为AI与自动驾驶巨头

因游戏和图形技术而为人所知的英伟达（NVIDIA）已经开始加速发展人工智能业务。而它的下一目标是成为一个家喻户晓的自动驾驶汽车芯片的超强制造商。

英伟达是一家以游戏和图形起家的公司，但它现在已经迅速转型为一家专攻人工智能的公司。而且，它还不满足于自己只是一个市场规模不大的人工智能公司。英伟达正在撼动人工智能领域的边界，它利用其图形处理器（GPU）技术、深度学习、Volta架构、Cuda GPU编程平台以及一系列令人眼花缭乱的合作伙伴关系，让自己超越过往以单纯技术为主的形象，成为人工智能领域的巨头。

该公司创始人兼CEO黄仁勋在CES 2018大会上发表了主题演讲，这在过去一度是微软占据主导地位的时刻。在这两个小时的演讲中，黄仁勋讲述了公司在过去一年取得的突破性进展和创新成果。作为一名出色的推销员，他强调了这些新产品的高能效、小体积和高性能，还说了一句口头禅：“买得越多，省得越多”。

当然，人工智能领域过去的主要工作并未过时。他一开始展示的是一款基于英伟达Max-Q技术的新型游戏笔记本，体积比去年的产品要薄三倍，速度则要快三倍。他将笔记本置于手掌中，拿到了摄像机面前，这样人们就能在屏幕上看到这款笔记本的流畅曲线。黄仁勋还讨论了英伟达与任天堂的合作关系，以及游戏机Switch是如何制造的。英伟达表示，Switch已成为美国和日本销售最快的游戏机。

随着观众们有了更多的期待，在自己熟悉的视频和游戏领域，黄仁勋开始谈到人工智能领域，谈论了Tesla V100，其性能表现为125 Tera FLOPS（每秒万亿次浮点运算），并支持几乎所有机器学习/深度学习框架的英伟达GPU云计算服务。他指出，每一个主要的公共云平台和服务器供应商都支持Tesla GPU所基于的Volta平台。

在系统方面，黄仁勋大力推荐了公司的DGX-1超级计算机（DGX-1），这台3U服务器拥有8个Tesla V100计算卡，拥有一个千万亿次级（1000次浮点运算）的运算性能。如果你想要自己的办公桌上也有类似性能的服务器，该公司可提供“DGX站”，内含有4个V100。DXG站的售价略低于5万美元，它完全不是你一冲动就能爽快购买的设备。不过，黄仁勋也不担心这款产品无人问津，此外，他还大力推出售价3000美元的“Titan V”，这是一款用于个人电脑的GPU插件。英伟达将“TITAN V”归类为“面向开发者的超级计算机”。

对于个人电脑和数据中心来说，这是一项很酷的技术。尽管CES已经抢走了过去计算机展销会（COMDEX）的风头，但它仍然只是一场消费者秀。当然，英伟达也明白这一点，而英伟达也有很多与消费者相关的产品，特别是在无人驾驶汽车领域。虽然，没错，Volta和DGX这样的基础性产品可以为各种深度学习工作提供帮助，从而有助于无人驾驶汽车的发展，但英伟达已经转向了特定的无人驾驶汽车产品和平台。

在主题演讲中，英伟达宣布了一款为无人驾驶汽车打造的片上系统（SOC），名为“Drive Xavier”，以及一款名为“robotaxi”的人工智能电脑，该系统拥有两个Xavier芯片。此外，他还宣布了英伟达Drive功能性安全架构，一个用于无人驾驶汽车的虚拟现实安全测试平台，名为AutoSim，以及另一个用于汽车自动导航的平台英伟达Drive AR（增强现实）。另外，在2018年国际消费电子展上，英伟达推出了“Xavier”，旨在将自动驾驶和人工智能二者相结合。

或许，无人驾驶汽车焦点中最有趣的部分是业界合作伙伴的故事。英伟达已经让百度和采埃孚(ZF)成为了Drive Xavier自动驾驶处理器的合作伙伴，它将与Aurora建立一个无人驾驶汽车计算平台，并将与Uber合作开发无人驾驶的拼车工具。英伟达还将在梅赛德斯-奔驰的MBUX信息娱乐系统植入人工智能，并与大众合作，让该公司未来生产的汽车搭载人工智能系统。

黄在他的主旨演讲中指出，交通运输行业的规模是10万亿美元。无人驾驶汽车对于IT行业以及科技公司的需求也是量级的需求。在CES的主题演讲中，英伟达似乎打算将自己的业务增长和销量提升几个数量级。英伟达正从PC行业的零部件供应商转型为一家制造超级计算机和为人工智能和无人驾驶汽车打造平台的公司，在这一过程中，英伟达或能实现这一目标。

英伟达势头正猛，不仅仅只有英特尔需要当心。IBM、微软、亚马逊、特斯拉，甚至是传统的汽车制造商也当多加注意。