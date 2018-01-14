【IT之家评选】2017年科技行业最值得记忆的十大事件盘点

时间飞逝，2017眨眼之间已经成为了过去式，此时我们更应该回头看一看在过去的一年中所发生的大事小事。望着那2017年的时间轴，看到那些事物，不禁一阵感慨，如同形形色色的味道打翻在记忆里，让我们五味杂陈，有漫游费终于取消的欣喜，有iPhoneX发布会的期待，有勒索病毒肆虐全球的惶恐，太多的改变让你我目不暇接，纷纷扰扰的科技事件，又有哪些是值得我们回顾的呢？IT之家小编整理了一下，分别是以下十大事件，按照时间顺序排名！

1、移动支付&线下收钱码

事件介绍：

2017年2月，中国的移动支付迎来了爆发，支付宝、微信都推出了线下“收钱码”功能，结合用户早已形成的线上支付习惯，“收钱码”一经推出，就形成了一阵风潮，越来越多的中小商户开启了线下“收钱码”的功能，此举还引起了国外媒体的关注，越来越多的外国商户也享受到了“收钱码”所带来的便利。

上榜理由：

线下“收钱码”的推出，让商户的收款方式变的更加多元化，收入支出也更加清晰，同时，在一定程度上加大了一些不法分子使用“假钞”的难度，方便且安全的优势令收钱码在2017年迅速普及，同时刺激的移动支付覆盖面的进一步扩大，切切实实地改变着人们的生活方式。

2、乐视困局，贾跃亭“下周回国”在路上



事件介绍：

2017年4月乐视出现现金压力，开始裁员，同时供应商上门催款，这也促使法院冻结了贾跃亭1.82亿美元的个人资产，随后，贾跃亭在7月份辞去了乐视网董事长，并出任乐视汽车生态全球董事长，同年10月贾跃亭在回函中表示无力履行无息借款与增持承诺，“深表歉意”，12月13日，贾跃亭宣布自己将出任法拉第未来公司CEO。贾跃亭在2017的纷纷扰扰之中，从一开始的下周回国，到最后变成了全权委托。法拉第也是前途堪忧，高管离职，工厂也仍然是一片荒地，至于打败特斯拉的豪言壮语，目前来看可能性似乎不大了。

上榜理由：

乐视与贾跃亭是2017年绕不开的两个名词，热度也是一直经久不衰，贯穿全年，全民热议用来形容贾跃亭和他的FF91一点儿也不为过，在此之前，似乎没有任何一家公司或者是个人将资本运作展现得如此灵活，至于“让我们一起为梦想窒息”，梦想消费者可能不太清楚，但供应商是真的快要窒息了。乐视的风波再次提醒我们，做企业终究还是要找到合理的商业模式，仅凭资本操作和制造噱头，最后也是“心事终虚化”！

3、手机流量“提速降费”

事件介绍：

2017年5月1日起，三大电信运营商下调了通话费用，同年7月，中国联通联手互联网厂商推出了互众多互联网套餐，互联网套餐已“星火燎原”之势，迅速拓宽了联通的市场，仅“腾讯王卡”就帮助了联通增加了5000万用户量，随后中国联通推出了不限量套餐，继续拓宽市场，中国电信也有所行动，开始积极的和互联网厂商进行合作，也推出了不限量套餐，至此电信和联通拉开了“提速降费”的第一道序幕。

上榜理由：

互联网时代高速发展的今天，流量资费的高低俨然决定人们生活的便捷性，运营商们的改变响应了国家提速降费的号召，诸多互联网套餐的推出，让用户从被套餐制约的枷锁中解放出来，更快的网络、更便宜的资费，运营商的改变给用户带来了更多的实惠，这也让联通、电信在2017年中，画下了浓墨重彩的一笔，今天来看，那一笔色彩仍然鲜亮。

4、比特币勒索病毒全球袭击事件

事件介绍：

2017年5月12日，发生了一件引起整个互联网动荡的事件，WannaCry蠕虫爆发，病毒通过MS17-010漏洞在全球范围大范围传播，感染了大量的计算机，病毒感染计算机后会向计算机中植入敲诈者病毒，用户主机系统内几乎所有类型的文件都被加密，而用户必须支付价值2000元人民币的比特币才能解锁，且金额还会时间的推移而在不断的增加。2017年5月13日晚间，一名英国研究员于无意间发现了病毒的隐藏开关，意外的遏制了病毒的进一步大规模扩散，目前，幕后黑手还没有找到。

上榜理由：

勒索病毒肆虐，俨然是一场全球性互联网灾难，给广大电脑用户造成了巨大损失。据不完全统计超过30万台电脑遭到了勒索病毒攻击，勒索病毒也成为自熊猫烧香以来影响力最大的病毒之一，影响到金融，医疗等众多领域，造成损失达80亿美元，其实，这次病毒的爆发并不是偶然，微软早在3月份就发布了相对应的系统补丁，只不过很多用户都没有打补丁的习惯，相信这次病毒的肆虐，也给很多用户以及整个互联网安全，敲响了一记警钟。

5、AI大幕缓慢拉开

事件介绍：

2016年12月，神秘棋手“Master”登录中国弈城围棋网，取得了空前绝后的60连胜。2017年1月4日，AlphaGo团队公布“Master”背后正是升级版AlphaGo。随后，中国顶尖棋手柯洁在2017年5月23号举办的“乌镇围棋峰会”迎战人工智能AlphaGo，到5月27日人机大战第三局结束，柯洁执白三战全负于AlphaGo。

上榜理由：

世界互联网大会上，可以看到诸多巨头都在布局人工智能，也许人工智能就是开启人类发展的下一枚钥匙。AlphaGo的深度学习模式，将被推广到各个领域。造就AlphaGo的核心技术，也许还能在其他领域帮助我们。AlphaGo所代表的人工智能究竟能走多远，可能还需要时间来给我们答案，但是，在未来任何一个领域，可能都会出现人工智能的影子，所以，“未来”，值得上榜！

6、共享单车倒闭潮

事件介绍：

“共享单车”这一名词从出现到走红，只用了短短数月，面对市场的疯狂，各家纷纷开始了融资大战，拼命的投放单车，据不完全统计，市场上最多曾出现过200多家共享单车。但是扎堆的事总会形成乱象，随着监管部门于2017年8月发布了“限投令”，资本迅速降温，加上众多共享单车企业盈利模式不清晰，众多共享单车品牌在失去输血能力的情况下，纷纷倒闭。

上榜理由：

共享单车的出现普及了“共享经济”这一概念，随后出现了各种共享汽车、共享电动车、共享充电宝等等，这些都是共享单车所衍生来的，共享模式的出现，无疑加大了人们出行的便利性，但是一度缺乏监管的市场，也给诸多用户带来了不便，押金取不出，车辆超过城市需求，共享经济的弊端也被暴露出来，在一个没有明确的盈利模式的前提下，诸多企业家只看到了市场的热情，却没有看到市场的残酷，而共享单车的倒闭潮，或许正好给整个共享行业退退烧了。

7、长途漫游费取消

事件介绍：

在工信部的推动下，2017年9月1日起，中国电信、中国联通、中国移动三大运营商正式取消了手机国内长途和漫游费，存在了23年的长途漫游费从此正式推出历史舞台。

上榜理由：

收了23年的长途漫游费被取消，大大降低了人们异地通讯的成本，对于日益萎缩的通讯市场也带来了一定的刺激作用。运营商们在改变，我们也看到了运营商的改变，这次的改变无疑是“提速降费”改革实行以来的一个重大成果，至于身为消费者的我们，可以畅快的说一句“爸妈，没有长途费了，我们多聊会儿”

8、比特币火爆，央行叫停ICO

事件介绍：

2017年可以说是“比特币”之年。比特币的暴涨，以及国内对区块链技术的重视，令越来越多的创业团队选择以ICO形式进入数字货币市场，一个月几十上百个ICO出现，乱象频出。2017年9月，央行联合7部委禁止国内ICO，叫停比特币等数字货币交易，因为交易叫停，引发价格踩踏，很多非主流货币价格暴跌，有的甚至归零，至此，疯狂混乱的虚拟货币市场完成了洗牌，市场也暂时稳定。

上榜理由：

虚拟货币褒贬不一，有的人认为这是一个巨大的经济泡沫，也有人认为它可以引领全球金融体系进行一次变革，时间会告诉我们答案，至于ICO，此前缺乏有效的管理和监管，但是随着国家不断的完善制度，ICO也迎来了正确的发展方向，只有合理正确的发展，才能让区块链技术的未来更加广阔。

9、互联网现金贷被从严监管

事件介绍：

火热的网络现金贷业务在几年的野蛮生长之后也迎来从严监管。2017年12月1日，央行、银监会正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，文件中明确了“持牌合规经营”为业务核心，至此，现金借贷市场监管强度骤增，有了明确的规定及要求，各种乱象也得到了初步的解决。

上榜理由：

互联网现金贷服务因为相较于传统借贷手续更简洁、下款时间更快等优势，确实能够为消费者带来很多便利，但是这一行业在野蛮发展中也逐渐暴露出放款门槛低、暴力催收、公司跑路，资金来源不明等一系列问题，并造成多起恶性事件，影响恶劣。监管机构的及时出手，可令乱象丛生的现金借贷市场保持正确的发展方向，对于普通消费者，也能够更安心得享受互联网现金贷带来的便利。

10、新能源汽车高速发展

事件介绍：

2017年是新能源汽车高速发展的一年，新车型、大事件接连不断。2017年7月特斯拉Model 3开始交付，包括大众在内的更多传统汽车厂商也纷纷部署新能源行业。同年12月，国产新能源汽车蔚来上市，同时，国内多地开始发放了新能源汽车牌照，而新能源汽车也越来越受到消费者的欢迎。

上榜理由：

环境形式的日益严峻，让人类不得不考虑更加环保的出行方式，新能源汽车的出现无异于是一道曙光，让绿色出行成为了可能，新能源汽车有着更低的机械损耗；更好的动力表现，这些都让新能源汽车成为了技术风口，而传统汽车厂商纷纷投资新能源领域，也更加确定了新能源汽车的发展是大势所趋，也是人与自然和谐发展的必经之路。

总结

2017我们回首遥望，有难过有迷茫，但是我们依然走了过来，朝着2018踏出了自己的第一步，科技行业流淌着永不回头，不断进步的血液，我们也应该如此，尽管在2018，我们依旧会碰到诸多困难、不解，但是请不要放弃那颗永不止步的心。

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