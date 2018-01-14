《敢死队4》正式开拍：史泰龙联手中西猛男火力全开

经历了众多传闻、爆料之后，中西猛男联手杀敌的男性荷尔蒙电影续集《敢死队4》正式启动拍摄，主演兼编剧以及制片人的“史泰龙”通过其Instgram发布了这个好消息，大哥这次将再次携手大量海内外的猛汉反恐反暴。

史泰龙配以《敢死队》剧照，说道：“正当你认为可以安全出门的时候...他们回来了！”，另外一张则辅以“好基友一辈子”的配文表示“续集正式登场”。

史泰龙作为这部男性大片的制片人、由其制片公司打造，他是肯定会上的，只是不知道这次会有哪些猛男与其携手杀敌，通过大哥发布的配图猜测应该有奥运跳水运动员转型动作片猛男的杰森·斯坦森、UFC名将兰迪·寇图尔。

至于其他加盟明星还不清楚，目前前三部的其他演员包括李连杰、凯南·鲁兹、杜夫·龙格尔、泰瑞·克鲁斯、史蒂夫·奥斯汀、阿诺德·施瓦辛格、布鲁斯·威利斯、尚格·云顿、查克·诺里斯、梅尔·吉布森、哈里森·福特、凯尔希·格兰莫、安东尼奥·班德拉斯、格伦·鲍威尔、利亚姆·海姆斯沃斯、斯科特·阿金斯、米基·洛克、阿敏·约瑟夫、以及中国女星余男、UFC名将龙达·鲁西。

这些听听名字，就能令你浑身发抖。不过应该不会是原班人马系数回归、和前三部一样，第四部将会有新人加盟，不过还不清楚演员人选。

根据之前的媒体报道，李连杰选择退出，史泰龙之前极力撮合的成龙选择拒演、同样拒演的还包括吴京，现在中国方面的加盟人选选定了任达华、赵奕欢，其他演员人选还包括史蒂芬·席格、鲁特格尔·哈尔、尼古拉斯·凯奇、奥利维·葛纳、胡克·霍根、皮尔斯·布鲁斯南、约翰·特拉沃塔、米拉·乔沃维奇、丹泽尔·华盛顿、阿尔·帕西诺、本·斯蒂勒、莎莎·米切尔、基努·里维斯。

《敢死队》系列全球票房高达8亿美元，然而PG13级的《第三部》成为系列最低作品，仅报收2亿美元，如今这个R级更受欢迎的市场，加上又是男性荷尔蒙爆棚的题材，《敢死队4》将以R级定位回归，预定2018年上映，敬请期待。