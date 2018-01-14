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斗鱼确认IPO正在筹备中，将投入10亿元培养优秀主播

2018-1-14 14:46:17来源：TechWeb作者：周小白责编：马卡评论：

1月12日消息，斗鱼直播盛典在上海举行，斗鱼直播COO程超在接受媒体采访时对近期斗鱼上市传闻作出回应，他表示，斗鱼有IPO的计划，目前仍在筹备中。

根据近期的传闻消息，斗鱼在香港上市的几率很大，融资额度在3亿至4亿美元，程超此次确认了IPO一事，但未就上市地点作出回应。2017年11月，由招银国际牵头的财团估算，目前斗鱼的估值已经达到100亿美元。

斗鱼一直深耕游戏直播，并向泛娱乐延伸发展。程超表示，2018年斗鱼将投入10亿元，实施“主播星计划”。该计划由发掘、培养扶持和宣传包装三部分组成。

具体来说，斗鱼将对有潜力的主播进行系统的搜索，形成主播人才库并且给予经济上的支持；对有潜力的主播给予系统的职业技能培养和职业道德教育，给予站内资源倾斜和帮扶，并且简化签约程序。

程超称，去年斗鱼的投资主要集中在具有内容创作能力的创业团队、在直播生态中提供技术支持和服务的上下游企业以及新兴的电竞赛事俱乐部等。

“在宣传包装方面，我们将对各类主播提供不同层级和适合的渠道，增强站外露出机会，尤其是在高端社会化媒体渠道的露出。”程超说。

对于当下大热的直播答题，程超称，斗鱼目前也在策划类似的项目，但会在“烧钱”的模式上进行修改，用内容获取用户。

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关键词：斗鱼IPO

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