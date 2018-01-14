腾讯朱劲松：加强从源头打击网络黑产，守护者计划全面升级（附十大案例）

IT之家1月14日消息 “2017年全年，‘守护者计划’共协助公安机关破获网络大案160件，抓捕犯罪嫌疑人3800余人，涉案金额达32亿元，涉及非法获取公民个人信息100亿条以上。”1月14日，在2018年守护者计划大会上，腾讯“守护者计划”负责人朱劲松表示，面对网络黑产的新趋势，要坚持社会共治模式，加强黑产源头打击，高效遏制网络黑色产业链蔓延、发展。

▲腾讯“守护者计划”负责人朱劲松

自2016年4月成立以来，“守护者计划”从政企合作、犯罪打击、技术支持、用户教育等层面不断发力。尤其是2017年将网络黑产治理重心前移，加大威胁源打击力度，协助警方有效地打击了电信网络诈骗，并遏制了网络黑产的发展。

2017年，“守护者计划”全面升级，将企业责任上升为社会责任，呼吁更多民众行动起来。朱劲松认为，面对愈演愈烈的电信网络诈骗，公众防范意识薄弱、被骗后选择“沉默”、面对诈骗信息“不作为”等公众的“冷漠”，往往形成了反电信网络诈骗矩阵中的“黑洞”，让诸多诈骗“病毒”借此滋生成长。

“守护者计划”率先认识到，非法获取公民个人信息、木马病毒、恶意网址、DDoS攻击、黑客渗透、流量劫持、为黑客攻击提供技术支持等网络黑产威胁源，降低了网络违法犯罪成本，增加破案难度，成为网络黑产快速发展的关键要素，将打击工作前移，直面网络黑产威胁源，成为2017年“守护者计划”的重点工作之一。

在2018年守护者计划大会上，深圳警方分享了跨国打击国内影响力最大的DDoS黑客组织“暗夜攻击小组”的情况，山东新泰警方分享捣毁国内最大的色情云播平台“月光宝盒”的情况，安徽警方分享破获国内最大的非法获取、交易公民个人信息案的情况，三大案例背后，均有“守护者计划”技术支持的身影。

朱劲松在会上也分享了协助打击网络黑产的十大案例，并总结出当前网络黑产五大特征：

一是国际化，黑产团伙将部分人员转移至海外，利用国外政策法律漏洞跨境作案逃避打击；

二是智能化，网络黑产技术升级，人工智能等先进技术被黑产团伙关注并应用，进一步增强黑产的危害与破坏；

三是平台化，越来越多的上游提供技术支持，降低了下游实施犯罪的成本；

四是产业化，网络黑产披上科技公司的外衣，在灰色地带从事色情诱导诈骗等不法行为；

五是涉众化，如善心汇传销、民族资产解冻诈骗等在互联网场景下对人群的影响被放大，被欺骗和洗脑的公众数量变大。

“2018年腾讯守护者计划将从加强源头打击、区域犯罪治理、鼓励民众参与、更多技术支持等四个方面，助力对抗网络黑产。”朱劲松在大会上表示。

下面是2017年腾讯守护者计划协助打击网络黑产的十大案例：



