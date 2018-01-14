特朗普宣布向挪威交付了一批《使命召唤》中的战斗机

1月10日，美国总统特朗普宣布将向挪威交付一批战斗机，作为在北欧地区加强双方防御合作的一部分。听上去这并没有什么问题，除了他提到的“F-52s”并不存在——至少在《使命召唤》之外。

“去年11月，我们已经开始提供首批F-52s和F-35战斗机，”特朗普说，“这批飞机总共有52架，其中有少部分已经提前交付”。

其实，F-52是《使命召唤：高级战争》中虚构出来的一个机种。玩家将驾驶它飞行在中东地区，完成剧情任务。

F-52驾驶舱内华盛顿邮报称，白宫目前并未对该问题发表评论。相比“特朗普成为《使命召唤》粉丝”的这一玩笑性质的说法，更有可能的情况是，美国总统应该是在发言时看到了下一句中的“52架”飞机，并将它与前文中的F-35战机名字相结合，发生了口误。

另外，这也不是特朗普第一次在讲话中提到虚构的事物。

去年的非洲国家领导人午餐会上，特朗普曾发表演讲，称“在几内亚和尼日利亚，你们要与可怕的埃博拉病毒作斗争。而Nambia的医疗系统，也正逐步实现自给自足。”而在非洲地图上，你是找不到“Nambia”这个国家的。事后，白宫也在特朗普演讲稿中作了澄清，表示他指的是非洲西南部国家纳米比亚（Namibia）。