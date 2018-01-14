趣店CEO罗敏再发文：我犯了哪些错？

IT之家1月14日消息 今天下午，趣店CEO罗敏在个人微信公众号发布文章《<趣店罗敏回应一切>，我犯了哪些错？》。文章称在2017年10月18日趣店IPO后，这两个多月里一直在反思，作为一家上市公司CEO，当时还没有做好面对公众的心理准备。

文章中，罗敏表示，首先不应该只接受一家媒体专访，而是应当在第一时间以召开媒体见面会的形式和尽量多的媒体朋友沟通，让大家快速了解趣店。公关不仅仅是我们公关团队的事，也是我的事。作为一家公众公司的CEO，已经站在了聚光灯下，内心却又排斥和公众直接沟通，这是我在认知上的一个错误。

今年十月下旬，趣店在纽约证券交易所正式挂牌上市，股票交易代码为“QD”，发行价为每股美国存托股（ADS）24美元，市值曾一度达到113.31亿美元。这也是今年中国公司在美最大IPO，美国今年第四大规模的IPO。

随后，趣店陷入不断的质疑，趣店CEO罗敏在一篇《趣店罗敏回应一切》的专访文章中，以对话形式回应了部分问题，但这一举动却招致了更多的质疑。

12月中旬，有消息爆料称趣店因涉嫌证券欺诈而被投资者诉至美国纽约南区法院。据原告称趣店收贷（催收）政策和操作流程存在误导，将不良贷款视为福利。趣店的数据系统和程序存在缺陷，无法保障借款人的信息安全，导致系统被入侵，信息被泄漏。





以下为罗敏文章全文：