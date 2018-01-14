Steam第三方授权登录异常，《绝地求生》国服绑定中招

今日，Steam第三方授权登录发生异常，导致所有需要Steam账号绑定登录的网站都出现登录错误。小熊在尝试用Steam账号登陆SteamCN论坛时，也出现了登录错误的提示。

而目前，许多中招的网站都在推特发布了公告或回应，提醒用户目前登录所存在异常。

国服《绝地求生》官网也在今日发布公告称，由于海外第三方接口发生不稳定情况，部分老兵可能在绑定过程中遇到加载超时、连接服务器失败、无法登录、提示密码错误等异常情况。而只有待第三方海外接口恢复稳定后，才能再次尝试绑定。

老兵登机活动绑定公告

亲爱的老兵们：

今日，由于海外第三方接口发生不稳定情况，部分老兵可能在绑定过程中遇到加载超时、连接服务器失败、无法登录、提示密码错误等异常情况。

老兵绑定会持续开放，待第三方海外接口恢复稳定后，您可再次尝试绑定。

您也可以在预约中留下QQ和手机，绑定功能恢复正常后，我们会第一时间通过短信通知您。一切信息以官方公告为准，请不要轻信个人用户或其它三方平台虚假绑定信息。

目前，已经成功完成绑定的老兵数据、福利不会受到影响。

此外，无论您是否完成了老兵登机，都可以预约国服内测，未来即可获取一件国服绝版定制T恤，更有一定机会参与内测，邀请好友预约还有额外礼物。

给大家带来的不便，非常抱歉。再次感谢您对《绝地求生》的关注、热爱和支持！