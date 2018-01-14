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DC大新闻：中国绿灯侠首曝，三位一体两男一女

2018-1-14 15:53:35来源：游民星空作者：petermatt责编：马卡评论：

美漫圈内已有数位中国英雄、而《正义联盟》的创建者却并不多，日前华纳破天荒宣布DC漫画将迎来中国绿灯侠。

中国超人“孔克南”、中国蝙蝠侠、中国神奇女侠

最近背景设定为中国的DC漫画《新超人》中，中国超人“孔克南（Kenan Kong）”最初是国家认可的超级英雄，不过随着成长，孔克南渐渐独立成熟，加入了其他超级英雄的队伍，包括中国神奇女侠、机械罗宾、中国蝙蝠侠、中国闪电侠，正式成为独立于国家的自主运作的英雄团队，即“中国正义联盟”，原由自给部的女博士“凶兆”掌控，行动基地为上海东方明珠。

然而组织并不乐意这些英雄独立，最新出版的《新超人》第18期中，中国蝙蝠侠搞掉了博士的装备与超人一同离开组织，自给部的上属负责人罗先生与薇女士登场，罗先生说：“我们搞错了”，薇女士则说：“西方式的英雄显然是太笨拙的工具，自给部不应该建立一个联盟，我们应该创建一个Corp（即绿灯军团Green Lantern Corps）。”

《新超人》第18期画面、中国绿灯侠登场

随后“凶兆”博士打造的三个超级英雄走来，正是DC漫画“绿灯侠”的造型，这是自给部研发的“绿灯军团”超级英雄，包括两名男性和一名女性，三位一体共同出场作战。

《新超人》第18期封面

《新超人》第19期封面

《新超人》由华裔画师杨谨伦绘制，最新出版的18期与19期中，“中国正义联盟”将与“All-Yang”反派以及来自西方的“半神”大战，这些中国英雄将选择拯救世界，还是拯救联盟，敬请期待。

《新超人》“中国正义联盟”第一期封面

背景为反派联盟“诸阳”

“中国正义联盟”联动“美国正义联盟”

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关键词：DC中国绿灯侠绿灯侠

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