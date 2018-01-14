苏宁云商：拟更名为“苏宁易购”，证券代码不变

IT之家1月14日消息 苏宁云商今日晚间公告称，公司计划将“苏宁易购”这一苏宁智慧零售的渠道品牌名称升级为公司名称，证券简称拟变更为“苏宁易购”，证券代码不变。

苏宁云商(002024)1月14日晚间公告，为统一企业公司名称与渠道品牌名称，突出智慧零售主业，进一步提高零售渠道品牌知名度及美誉度，公司计划将“苏宁易购”这一苏宁智慧零售的渠道品牌名称升级为公司名称，对公司中文名称、英文名称、证券简称等拟进行变更，其中，公司中文名称将变更为“苏宁易购集团股份有限公司”，证券简称拟由“苏宁云商”变更为“苏宁易购”。

在2017年12月举行的苏宁智慧零售大开发战略发布会上，苏宁发布了“一大、两小、多专”等10个业态的产品族群，计划未来三年新开互联网门店15000家，2020年门店数量实现20000家左右的规模。



资料显示，从1999年开始，苏宁电器开始电子商务研究，并在2005年组建B2C部门，开始自己的电子商务尝试。此前2004年，苏宁电器（002024）在深交所上市，成为中国家电连锁企业A股IPO第一股。2009年苏宁电器网上商城全新改版升级为苏宁易购，进入试运营阶段，2010年2月1日“苏宁易购”正式对外发布上线。

事实上，这并非苏宁首次更名。2013年，当时为推进线上线下的融合，打造“店商+电商+零售服务商”的“云商”模式，苏宁云商第一次更改公司名称，从“苏宁电器股份有限公司”更名为“苏宁云商集团股份有限公司”，以进一步匹配适应公司经营范围和商业模式的改变。从2015年开始，苏宁线下门店统一更名为“苏宁易购”，完成了线上线下品牌统一。