CES 2018现场：几年前破产的那个柯达，今年展出大波“出人意料”的东西

CES 2018的展馆中，除了Intel、Qualcomm、Mercedes、Samsung一类的传统一线大厂设置了大型展台之外，最出人意料的便是Kodak了。走入场馆，几分钟之间居然看到了Eastman Kodak公司设置的两个展馆，让人不由得发出了「柯达真有钱」的感慨。





走入带有Kodak标志性的黄底红字招牌的展位中，最显然的当是Kodak的两款「情怀产品」以及最新的3D扫描系统了：Kodak Super 8，一款使用了 super 8胶片 ——此种胶片曾统治美国黄金时代后期的光磁影音记录介质——的摄像机，以及 Printomatic相机。而3D扫描/打印系统，则是一款可以快速部署使用的在游乐场所/活动中扫描3D人体并打印微缩人物的系统——简单的说，它可以「复制」出一个缩小版的你。

Printomagic相机的使用体验是相当有意思的，拿起来，透过光学取景器一按，机器便开始自动打印照片。打印时是逐次按照不同颜色印刷的，打印完一种颜色，打印机便会收回纸带，打印下一种颜色。相机的LCD中也显示当前打印的颜色。打印一张照片耗时约为1分钟。

除了这两款情怀产品之外，其他展品便有一种「居然Kodak还卖这个」的感觉了。

卖电池还符合一贯的认知：相机没电了就去买两节柯达电池以及柯达胶卷装进去继续拍照，没什么毛病。但是卖手电筒……难道是穷人的闪光灯解决方案？

柯达手机？柯达平板？没错儿，柯达还是「有」这种业务。只不过，打开主界面后，点击任何一个App都有卡顿的感觉，让人毫无使用的兴趣。只不过，手机和平板电脑其实是Bullitt Group获得柯达品牌授权后推出的产品，和柯达本尊并无什么直接关系。

什么，无人机？这就有点令人错愕了。虽然无人机里挂载了摄像头，但这品牌的关联就太牵强了。当然，无人机也是授权给Thrust UAV公司品牌后推出的产品。

微型投影仪——好吧，我承认这和传统的柯达形象完全没有关系。说明书上印刷的参数——640×360的分辨率、199美元的价格，或更高级的854×480分辨率，229美元的价格，让人毫无购买欲望——索尼的 MP-CL1A 虽然价格更贵，但显然是个更好的选择。当然，它又是柯达授权C+A Global公司生产的产品。C+A Global 也是间颇有意思的公司——其与多家知名的公司进行了品牌合作，包括Polaroid、Kodak、美国西岸常见的Gold’s Gym健身房，以及前几年Delta飞机上必备的SkyMall杂志。

说到最后，遍历柯达网站，我只发现了Super 8摄影机、打印机、3D打印机、3D扫描仪这四种消费者产品是Eastman Kodak公司自研生产，其他产品均为授权给不为人熟知的公司生产的产品。虽然Kodak的展台有满满的情怀感，从怀旧的Kodachrome到标志性的灯泡装点的Kodak招牌，但这家经历了百年风雨的公司，是否存在的价值只有消耗忠诚用户最后的品牌依赖感？