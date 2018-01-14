腾讯李旭阳：2018全息可视化大数据技术将推动网安监管升级

IT之家1月14日消息 在腾讯2018守护者计划大会上，腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾表示，腾讯将全面开放自身技术与能力，积极参与到“新科技”、“新联盟”、“新生态”的开放协作中来，让它们成为“守护者计划”的三个同心圆，共同构建“网络安全共同体”。

▲腾讯安全反诈骗实验室负责人李旭阳

会上，腾讯安全反诈骗实验室负责人李旭阳发表了题为《AI赋能监管科技》的演讲，他指出随着全国金融创新的井喷，以及人工智能等技术的普及，许多尚未得到定性的灰产或潜在早期欺诈模式正在萌芽，如传销、微盘交易、刷单返利、广告作弊、虚假理财、非法吸储甚至洗钱等，这些风险模式的隐藏性以及危害性比起传统电信诈骗更大，对黑产的吸引也随之变大。为此，腾讯安全反诈骗实验室也将在2018年通过技术升级开放，在已经构筑的全链条反诈骗防护体系基础上，更加重视基于人工智能的网络安全态势感知技术在监管科技上的应用，持续为各监督部门赋能。

2017年，腾讯在推动普惠金融发展、打击网络传销、维护食药安全三大领域，相继与国家食药总局、国家工商总局、北京市金融局、深圳市金融办展开合作：与国家食品总局合作建立互联网食药大数据监管指数平台，通过建立规则学习、关联挖掘、预警处置模式，累计打掉价值涉案金额总值8000万元的虚假药品、保健品和假货团伙，监控发现违规产品虚假销售50余起，日均拦截食药网站访问1000万次；同北京市金融工作局、深圳市金融办合作建立大数据金融安全监管科技平台，致力于通过资源共享，对各种金融风险进行识别和监测预警，共同保护金融消费者合法权益，助力地方金融监管，防控金融风险。

而在大众普遍关注的网络传销领域，腾讯与国家工商总局共同建立“网络传销监测治理基地”，围绕传销违法活动的线上监测、调查处置、善后处理、宣传教育、法律研究等开展全方位合作。借助腾讯安全反诈骗实验室的“可疑网络传销态势感知平台“，已经形成从主动发现传销平台-传销平台预警播报-传销平台线索追踪-推动警方案件侦查的业务链条，通过可视化技术清晰呈现出安全事件关联、预警、追踪等业务逻辑，并最终推动线下监管和精准打击。2017年，监测到3000万家传销风险平台，参与用户超过3000万，其中监测到的6家风险平台已经被定性为传销平台，负责人已经被控制。

除此之外，2017年，“守护者计划”借助旗下腾讯安全反诈骗实验室还推出了反诈骗智慧大脑。据悉，反诈骗智慧大脑基于人工智能技术研发，涵盖金融反欺诈引擎“灵鲲”、资金流查控系统“神侦”以及事前预警的“网络态势感知”，与更早之前建立的反电话诈骗系统“鹰眼”、打击伪基站系统“麒麟”、情报分析平台“神羊”、网址反诈骗系统“神荼”等十余款反诈骗产品，覆盖通讯、金融等领域的诈骗黑产作恶的各个环节，能够在诈骗的事前、事中以及案情分析等关键环节起到作用，为警方以及金融、食品药监、通讯等监管部门提供了全方位的人工智能+大数据反诈骗体系。

其中，“鹰眼”落地全国20多座城市，累积挽回用户损失10亿元。“神侦”正式运行3个月以来冻结诈骗资金6.5亿元，冻结恶意银行卡数万张。“麒麟”落地全国20多座城市，令全国总体伪基站骗案发率下降70%。“网络态势感知”累积监测可疑传销平台2500多个。“神荼”在十多座城市上线，上线地区网络诈骗案发率日均下降50%。“灵鲲”日拦截金融欺诈申请超过10万次，挽回资金过亿元。

在利诱之下，不少黑产团伙从个人或小规模作案，扩大到企业化运作；不同利益团伙之间开始通过技术、资金、分工等进行合作，形成流程越来越复杂，环节越来越细化的产业链；通过与传销、涉黄等其他犯罪团伙的合作，黑产团的商业模式也在不断进化中。这一切都让电信网络犯罪从2017年起转变风向，2017年警方网络诈骗报案量显示，跟新型金融模式有关的骗案报案率已经超过6成，金融理财类诈骗的涉案金额是众多类别中最高的。

展望2018年，李旭阳称，大数据安全科技有望继续高速发展，特别是全息可视化大数据技术将配合腾讯日益发展的安全生态体系，为各大监管部门提供可复用推广的监管模式，对监管传销、现金贷、虚拟币交易等互动金融新问题帮助尤大，亦能为监管定性、跨领域业务合作等提供科学参考。基于腾讯安全反诈骗实验室在系统研发、更新和互动机制上的完善，“守护者计划”团队有信心为监管部门打造更智慧、更有效的全链条反诈骗体系，为连接社会各界构建“网络安全共同体”而出力，最终建立起成功的中国网络安全“共治模式”。