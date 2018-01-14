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柯南绅士视角观察小兰遭小哀吐槽，网友：你变了

2018-1-14 20:10:08来源：游民星空作者：祈求责编：骑士评论：

《柯南》“怪盗基德的机关箱”篇中，众人为了从三水吉右卫门制造的机关箱中分宝石，在1万本书里开始寻找打开机关箱的密码。

“怪盗基德的机关箱”下篇中小兰为了寻找破解机关箱的线索，踩着椅子准备拿取高层书架上的书籍时，柯南正好经过，不经意间听到小兰说的话而陷入沉思，这个时候柯南正好想到记得伪装的能力而观察小兰，却被小哀抓个正着，吐槽他色狼。

网友评价：

“柯南的侧脸已经是狼人了吗”、“风景很不错啊”、“哀酱吐槽好萌”、“我工藤只对老婆色”、“好尴尬”、“柯南你变了”。

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关键词：柯南毛利兰漫画

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