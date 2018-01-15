别样CES 2018：外媒都用啥装备

大展少不了装备全副武装，特别要在狭小的展台中完成拍照、视频、录音保存，再通过笔记本连接网络发布，一套完整的解决方案尤为重要。特别像CES2018这样的年度大戏，老外们为了参展，都拿出了那些素材采集设备？

堟级：直播室和转播车齐飞

无形装13最为致命，当你看到某个媒体名字与各大厂商Logo一起在CES展馆齐飞，就知道是到了他们的主场。

通常而言，本土媒体对CES的投入毫不吝啬。他们会占据一个展位或者自搭帐篷、安装转播通讯车。从CNET到Engadget，主持、采访、录像人员众多，甚至还会承担部分论坛会议。

基本上在媒体室是看不到这帮人的存在的，他们有自己的媒体中心、网络，通水通电。属于展台辉煌，但工作人员都神秘莫测的群体。

专业级：摄像机、电脑一样不落

没有场地条件的大多数从业者则会上齐一套随身行头。常见的5D3、GH5相机配上肩扛式摄影套件并带上手柄、遮光罩、RODE指向性话筒，平时看起来相当普通的相机瞬间专业度爆表。

有时候还会出现个别看起来相当专业的手持摄像机，当然背后通常是强悍的网络支撑和数据备份。

在这个级别中最常见的笔记本是媒体从业人员们Macbook，由于正直新笔记本交替的时间点，从Macbook Air到最新的Macbook Pro都会同台出现。

当然也有一些比较另类的笔记本，比如传说中的松下CF系列，重量只有800g出头，却包含HDMI、VGA、RJ45、SDXC卡槽以及3个USB 3.0和1个耳机接口，售价不菲。使用这种笔记本的一定是日本媒体。

比起追求轻薄，欧美老外似乎更追求性能，除了Macbook全家桶外，最常见的笔记本还有ThinkPad，还可能是17寸的工作站。下图中笔记本的主人似乎是想让笔记本更快一些，还贴上了败家之眼的贴纸。

轻松级：一个Pad打天下

这个级别的媒体通常可能是科技博主，一个iPad加实体键盘保护套就能解决所有问题，无论拍照还是码字，从旁人看来相当轻松惬意。这时候如果再配上一个装甲键盘保护套套装，看起来还真是像那么一回事。

表面看是个战术本，其实就是个iPad

逍遥级：iPhone就足够了

在大多数情况下iPhone能够解决很多问题，比如直播、发twitter、拍照、查阅展馆路线。重点是部分展台还很让人纠结的不让拍照或者不让单反级以上的相机拍照，三星The Wall就是这样一个例子。这时候掏出iPhone，按下快门，所有动作可以一气呵成。

在关键时刻，iPhone还能充当录音笔的功能。事实上笔者在现场看到录音笔的次数远低于iPhone充当录音笔的次数。

桌面上的iPhone随时充当录音笔的作用

因为主办方会在媒体中心配备了若干台戴尔Latitude系列的老款商务本，即使真的只带了iPhone，只要有数据线，还是随时能够向外发布信息。

隐藏Boss：苹果占半壁江山

从整体上看，老外们的外勤装备不会太酷炫，通常实用为主。重点在于拉斯维加斯常年晴朗、空气干燥，特别是下午3-4点的阳光让手机也能拥有很好的拍照效果。反倒是从不在CES公众场合露面的苹果成了最大赢家，除了发光或者不发光的笔记本标志之外，iPhone也成了相机，或者给手持稳定系统充当监视设备。也许正因为如此，苹果才觉得完全没有出门刷存在感的理由吧。