软银4.6亿欧元入股二手车平台Auto1：德国创业公司最大规模交易之一

北京时间1月15日早间消息，软银同意斥资4.6亿欧元投资增速迅猛的德国在线汽车经销商Auto1，这也是德国创业公司有史以来获得的最大规模的交易之一。

该投资通过Vision Fund进行。这只科技基金体量高达930亿美元，由软银和和孙正义管理和投资。

这将是软银对德国展开的第一笔投资，也由此确认Auto1成为欧洲估值最高的私有创业公司之一，仅次于流媒体音乐提供商Spotify。双方的谈判最早于去年11月披露。

软件将最终凭借该交易获得Auto1约20%的股份，使得该公司的估值达到29亿欧元。Auto1去年获得的总额3.6亿欧元的融资，当时的估值为25亿欧元。此次投资将有半数通过发行新股来完成。

“从推出新产品和新服务的角度来看，这给了我们很大的杠杆。”Auto1联席CEO兼联合创始人哈坎·考克（Hakan Koc）说。考克和该公司另外一名联席CEO兼联合创始人克里斯蒂安·博特曼（Christian Bertermann）将保留30%的股份。

Auto1是一家二手车在线集市，专门迎合私人买家、经销商和汽车行业。2012年创办后，该公司已经覆盖30个国家或地区，拥有超过3.5万个合作伙伴。该公司目前每月销售汽车超过4万辆。

他们表示，其技术可以让经销商和个人在整个欧洲无缝交易，借助分析和物流技术匹配供给和需求。

根据协议条款，软银国际顾问公司合伙人阿卡什·纳赫塔（Akshay Naheta）将加入Auto1的董事会。纳赫塔在声明中说：“Auto1 Group开发了以数据驱动且增长迅速的平台，为碎片化的二手车市场引入了高效、透明的机制，该市场每年的产值超过3000亿美元。”

这笔投资也是软银广泛计划的一部分，他们希望能够塑造未来的交通状况。该公司上月还领导一个财团购买了价值90亿美元的Uber股票。

“我们的平台是一块拼图，非常适合这项战略。”考克说，“这并不是纯粹的财务投资，背后还拥有共同的战略。”

他还补充道，该公司短期内还不准备上市。

软银的投资给柏林创业界注入了信心，他们去年获得的资金大幅增加，还实现了几笔高调的IPO交易。

根据会计公司EY上周发布的数据，德国创业公司2017年共计融资43亿欧元，较一年前增加88%，柏林创业公司占比达到70%。