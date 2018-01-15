迅雷CEO陈磊：惊讶互金协会指控，从未发布过交易教程

“互金协会发的提示，我认为是对社会和用户负责任的举措，只是选择的提醒时间，让迅雷的股民们有些难以接受。”

1月12日晚，在迅雷美股开盘前夕，中国互联网金融协会（下称：互金协会）突然发声点名迅雷，称其“链克”存在风险隐患，本质上是一种融资行为，是变相ICO。

或受此影响，迅雷当日股价暴跌逾27%。

针对互金协会的“批评”，新浪科技独家专访了迅雷CEO陈磊。他对该事件中，协会的指控以及迅雷的态度等发表了看法。

互金协会点名迅雷后，其股价重挫逾27%

互金协会点名：链克是变相ICO

2017年8月，迅雷推出基于区块链技术的产品玩客云（后改名：链克）。股价扭转长期的低迷态势，一路高歌。两个月时间，迅雷股价从5美元飙升至25美元。期间虽有一些负面消息，但依旧未阻止上涨的趋势。

玩客云模式的出现，让众多企业和投资人“如梦初醒”。

一时间，各种软硬件厂商和互联网公司，纷纷宣称进军区块链，计划推出各种“币”。虽然在玩法和模式上有所改进，但多数“币”的本质与链克基本相同。

1月12日晚，互金协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》，指出随着各地ICO项目逐步完成清退，以发行迅雷“链克”（原名“玩客币”）为代表，一种名为“以矿机为核心发行虚拟数字资产”（IMO）的模式值得警惕，存在风险隐患。

互金协会称，去年10月以来，以IMO模式发行的“虚拟数字资产”，包括链克、流量币、BFC积分等。以迅雷“链克”为例，发行企业实际上是用“链克”代替了对参与者所贡献服务的法币付款义务，本质上是一种融资行为，是变相ICO。同时，迅雷还通过招商大会频繁推销、发布交易教程助推炒作等方式，吸引大量不具备识别能力的群众卷入其中。

协会呼吁，广大消费者和投资者应认清相关模式的本质，增强风险防范意识，理性投资，不要盲目跟风炒作。

陈磊独家回应：

1.提示时间让股民难接受

“任何一个创新业务，在发展初期都会受到一定争议，因为很多人对它还不够了解”，迅雷CEO陈磊在接受新浪科技专访时称，互金协会发的风险提示，是对社会和用户负责任的举措，“只是选的提醒时间让迅雷的股民们比较难以接受”。

陈磊表示，他理解作为中国互联网金融协会对用户的保护之情，对此虚心接受协会“有则改之，无则加勉”的关心。他认为，无论是互金协会还是迅雷，在保护用户、打击炒作方面，目的都是一致的，“我们不是做样子”。

2.从未发布过交易教程

对于协会所说的“通过招商大会频繁推销、发布交易教程助推炒作等”，陈磊表示惊讶。

“迅雷从未发布过交易教程，也未助力过炒作”，陈磊坦言，玩客云只召开过一次线下招商会，属定向邀请，不明白为何会出现“频繁”二字，“我们从来没有也根本不需要通过招商会形式来炒作，更不用说频繁炒作”。

2017年9月，在中国人民银行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中明确指出，代币发行融资（ICO）行为涉嫌非法集资、非法发行证券以及非法发售代币票券等违法犯罪活动，任何组织和个人应立即停止从事ICO。

“我们是业内唯一在国家出台禁止ICO政策之前，公开反对ICO的做区块链的企业”，陈磊强调，自去年11月开始出现交易平台起以来，迅雷已推出了十余项打击投机和炒作的相关政策。截止目前，已有大量投机者离场，第三方交易平台大规模下线链克，“我们投入这么大的精力去做打击投机，打击交易平台，怎么可能还再去发布交易教程？”

互金协会入会指南，官网截图

3.将积极入会接受监督

值得一提的是，新浪科技发现，迅雷公司并不在互金协会的会员名单中，而互金协会的属性为自律组织。

该协会官方称，协会于2016年3月25日在上海正式成立，是经党中央、国务院同意，民政部批准，中国人民银行会同有关部门组建的全国性互联网金融行业自律组织。

而在官方入会指南中写明，会员应履行交纳会费的义务。

据媒体报道，该协会首批单位会员有四百多家，会费从10万到100万不等，协会成立之初或有上亿元会费，但会员质量良莠不齐。

对此，陈磊表示，迅雷并非一家金融企业，所以此前未入会。“但从事区块链业务之后，我认为我们应该积极拥抱加入协会，让更多的前辈帮助、监督我们的业务”。

专家点评：链克是否存在政策风险？

对于链克、BFC这类积分玩法是否具有政策风险，是否属于ICO或变相ICO，新浪科技采访了多位业内人士。

1.

人物：中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东

观点：链克不构成ICO，变相ICO的说法值得探讨

杨东认为，互金协会在风险提示中主张，参与者贡献闲置资源后迅雷就负有法币付款义务，迅雷通过向公众交付链克代替了该付款义务，从而构成了变相ICO，这种说法其实尚值得探讨。且不论迅雷没有筹集虚拟货币，不符合七部委《公告》对ICO的定义，退一步说，参与者贡献闲置资源也并不必然产生法币付款义务，因为参与者相互之间、参与者与迅雷之间没有这样的合同约定，互联网“免费”“共享”的精神下，也不存在此类交易习惯。

即便发行链克不构成ICO，链克的公开买卖交易仍然存在着较高的市场风险和金融风险，值得监管部门、行业主体和投资者注意。社会公众应当充分认识到链克等代币仅仅是某一系统内部使用的虚拟代币，不具备金融产品属性，不应当也不能被视作金融产品进行投机炒作。

2.

人物：中国政法大学知识产权研究中心研究员赵占领

观点：若链克可购买迅雷之外的实物，则可能会被叫停

赵占领认为，链克并非ICO，也与比特币等数字货币有很大不同，但又借了与比特币概念相似的东风。同时，链克又与网络虚拟货币比如Q币、各种游戏币有很多相似之处，比如可以直接用于兑换迅雷的产品或者服务。但不同的是，其他虚拟货币通常是由用户购买获得，而链克是用户付费购买玩客云、共享闲置带宽和存储后获得的迅雷的奖励。可以说，链克糅合了比特币等数字货币、Q币等网络虚拟货币的特点，又披上了区块链的外衣。

鉴于链克不同于比特币，也并非用户直接通过购买而获得的网络虚拟货币，所以对于链克的交易，目前没有明确的法律规定或者政策文件进行禁止。但是，如果链克的私下交易规模越来越大，使用的范围越来越广，尤其是当链克可以用于购买迅雷公司之外的产品，甚至是实物产品，则其就带有法定货币的部分属性，将很可能被金融监管部门予以限制甚至叫停。

3.

人物：北京来硕律师事务所主任李文谦

观点：ICO非严格的法律概念，很难判定

李文谦认为，ICO并不是严格的法律概念，而是一种类似于众筹的行为，发起者通过第三方平台来募集，风险不可控制。对于链克和BFC，是否属于ICO还难以断定。

比特币只是国内禁止交易，而不是说彻底不能交易，比特币本身的价值据说还会持续上涨。交易币本身有风险，因为我们国家已经禁止了，但是购买挖矿机，我们国家暂时还没有出台这方面的法律。要看挖矿的行为是否会扰乱社会政治经济秩序，但从技术本身来说比较难以去禁止。

4.

人物：著名IT评论人keso

观点：不懂ICO，但人人可参与可受益，一定会变成赌博

keso曾在署名文章中两次对ICO进行点评。

“我不懂区块链，不懂代币，不懂ICO，那我只能用最简单的方式做判断。一件专业的事，如果去掉了对专业性的要求，让人人都可参与，人人都能受益，那么这件事一定会变成赌博”。

近期，众多企业宣称入局区块链，股价应声大涨。对此，keso点评道：“我知道这是泡沫，每个人都知道这是泡沫，仍有一拨接一拨的人一头扎进泡沫中，因为他们认为，泡沫是最好的发财机会。对大多数人来说，跟风，是他们参与热点、畅饮泡沫的唯一方式。可是实际上，绝大部分人在泡沫中不是发财，而是破财，甚至破产”。

以下为新浪科技整理的部分采访内容：

新浪科技：如何看待互金协会的说法？迅雷的态度是什么？

陈磊：任何一个创新业务，在发展初期都会受到一定争议，因为很多人对它还不够了解。互金协会发的提示用户风险，我认为是对社会和用户负责任的举措，只是选的提醒的时间让迅雷的股民们比较难以接受。

不过无论是互金协会还是迅雷，我认为在保护用户、打击炒作方面，目的都是一致的。而企业的利益，用户的利益和国家的政策也都是完全一致的。了解迅雷和玩客云项目的媒体和用户，都了解我们打击炒作，保护用户是我们一贯的态度，不是做样子的，而是一个企业安身立命的根基，是我们对用户的责任和承诺。

新浪科技：迅雷有没有通过招商大会频繁推销、发布交易教程，从而助推炒作？

陈磊：我们看到这个指控很惊讶，玩客云只开过一次线下招商会，不明白为何会出现“频繁”这样的字样。而且迅雷从未发布过交易教程，也未助力过炒作。一直是打击炒作的先行者。

线下招商会我们是开过一次，都是定向邀请，之前通过我们的线下代理商向我们提出过正式申请的零售店。零售店申请的时候，都有非常清楚的企业信息，店面地址，和法人信息等。线下售卖是很多做智能硬件产品的企业所做的正常商业行为。

我们开启线下销售非常谨慎。在12月初，我们曾经与苏宁计划开启一次线下售卖，但因为担心黄牛炒作，就取消了。玩客云这样一款火爆的产品的销售，我们从来没有也根本不需要通过招商会形式来炒作，更不用说频繁炒作。

我们投入这么大的精力去做打击投机，打击交易平台，怎么可能还再去发布交易教程？怎么可能去“引导不知名的用户”？

不过，我非常理解作为中国互联网金融协会对用户的保护之情，这和我们的立场和态度是一致的，所以我们也虚心接受互金协会“有则改之，无则加勉”的关心。我们后续仍然会持续关注投机炒作的风险，希望可以迎来一个健康、良性的发展环境。

新浪科技：迅雷一直没有加入互金协会，原因是什么？

陈磊：迅雷不是一家金融企业，所以之前没有加入该协会。但从事区块链业务之后，我认为我们应该积极拥抱加入协会，让更多的前辈帮助、监督我们的业务。

新浪科技：发行“链克”的初衷是什么？

陈磊：在未来5年里，云计算面临的最大挑战之一就是成本问题。我们看到摩尔定律已经逐渐失效，计算需求的高速上升与计算成本无法下降的矛盾已经越来越凸显，为了解决计算成本的问题，迅雷开创了共享计算。

在共享计算中，采购方是企业，供应方是用户，如何保障用户的权益就需要一种公平，透明，高效，且不能作弊的机制来实现。同时，未来应用场景中，涉及到针对某个用户较小单位的计算资源的采购，需要超小额快速偿付的手段。这就是我们发行链克的初衷，而这个模式已经获得了海内外的广泛的认可和肯定。

新浪科技：越来越多的公司宣称进军区块链，你怎么看？

陈磊：我认为一个真正的区块链媒介的价值，会由它的创新技术和实际应用场景来决定，会由多少受众群体一起使用、认同来绝对，而不是只由少数炒作人来决定，我相信到那个时候，大家对区块链的理解也绝对不会只有炒作，而是能够更多的去看这个技术背后的价值，给实体经济及各行各业带来的颠覆式的影响。迅雷愿意做第一个这样看起来很蠢，但是我们知道我们在做对的，对用户和社会真正有价值的事。

区块链是一种赋能型技术，所以它必须要能够给实体经济创造价值。我们希望进军区块链的企业都能够担负其区块链使命，为社会创造价值，而不只是为了蹭热点。同时，一定要有机制反对投机炒作，保护好用户财产安全。

同时，我们也希望用户们能够正确辨别虚拟资产。一个好的虚拟资产的价值应该有用户对实体经济产生的价值为背书。

新浪科技：对于区块链创新，你认为外界应该秉持的态度是什么？

陈磊：很多创新业务在发展初期，都遇到过质疑和争议，因为它太新了。无论是早期的互联网，还是近期的共享单车、共享汽车等中国特色的环保创新发展业务，国家采取的都是扶持和引导策略，帮助企业在规范下发展，同时让老百姓切实得到益处。迅雷在发展区块链创新业务的过程中，也遇到初期“被投机”的阵痛，“投机”一直以来都是一个大课题，即使连大蒜，也出现过“蒜你恨”的价格和投机者，然而错的并不是蒜本身。所以，怎么有更好的防投机机制、如何保护好用户，是我坚持要做的事。