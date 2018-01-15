丹麦2017年风电占总发电量超40%破纪录，2030年摆脱煤电

1月15日消息，丹麦最近打破了一项风力发电纪录，2017年风力发电占全国总发电量的43.4%，打破了2016年创下的最高纪录。丹麦政府希望借助这一成绩鼓励其它国家也开始利用风力发电。

丹麦能源大臣Lars Chr. Lilleholt称：“风力发电的价格只有一个发展方向，那就是不断向下。”多年来丹麦就在风能发电领域占据了领导地位。2017年3月份，丹麦成功利用风能为自己国家提供了24小时的全部用电。这一成就表明丹麦想要在2030年之前终结对煤炭发电依赖的目标是有可能实现的。

虽然丹麦推行可再生能源的决定只是消除化石燃料依赖性这个全球努力的一部分，但是丹麦推广风力发电确实能获得一些收益。世界上最大的涡轮机制造商维斯塔斯风力系统公司就是丹麦的。此外，丹麦政府也拥有Orsted A/S的控制权，该公司仍然是全球海上风力发电的最大运营商。

丹麦仍然在补贴自家的风力发电项目，而且自从20世纪70年代就已经开始实行。然而，Lilleholt确信风力发电项目补贴并不需要持续很久。

风能对于那些想要大规模获取可再生能源的国家来说是一种有吸引力的选择。最近有消息称，英国在2017年从风能获取的电能是煤炭发电的两倍，而德国也建立了世界上最大的单体风力涡轮机。

美国的部分区域正在向着风力发电领域迈进，据报道，加利福尼亚州获得突破性的进展，而德克萨斯州也将建造由亚马逊赞助的巨型风力发电厂。然而，这些风力发电项目的效果究竟如何还不能确定，而且终止税收抵免的呼吁似乎也在对这些项目的开展不利。