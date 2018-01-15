魅族：17年出货量近2000万，销售额破200亿，提出新理念

IT之家1月15日消息 魅族科技召开品牌沟通会，会上魅族称2017年行业整体下滑，全年总出货量近2000万台，销售额过200亿元，保持了盈利。同时创始人黄章个人信仰上升为企业信仰——“惟精惟一”。

魅族首席营销官在会上称：”2018年魅族将发力中高端市场，重新塑造品牌形象。在2016年，之前一向专注的魅族科技公司几乎每个月一场发布会，实际上并没有专一和专注。此番回归高端市场，做减法，是对过去两年的拨乱反正。“

2017年魅族变动时间线

2月，黄章通过微博宣布重新出山，全面回归，致力于打造魅族15周年的“梦想机”。

5月9日，魅族科技宣布组织架构调整，将公司划分为三大事业部：魅族事业部、魅蓝事业部、Flyme事业部。其中魅蓝，是当年相对于小米之红米而出的子品牌，被打上中低端标签。魅族和魅蓝两个品牌，很容易让消费者混乱。

5月底，杨柘确认加入魅族。

杨柘早年间在多家跨国企业从事市场营销高级管理职位，曾在1991年至1995年间于诺华制药担任高级产品经理，1996年至1999年间在苹果担任市场经理，2000年至2015年间，杨柘先后担任利盟营销总监，三星电子(中国)投资有限公司移动通讯业务市场部总经理、三星（中国）投资有限公司线上营销团队高级总监，黑莓手机中国区Marketing VP以及华为BG副总裁及中国区首席营销官等高级管理职位 。

杨柘的加入似乎为魅族2018年的发展打了一针强心剂。

对于“惟精惟一”这一企业理念，杨柘称，该句话出自《尚书》：“人心惟危、道心惟微，惟精惟一，允执厥中。”这个理念似乎可以概括早年魅族产品规划的风格，但是近些年魅族的企业风格不仅不专一，甚至还有些”花心“：机器发布会密集、精品少、机器相似度过高、性能处理器低等等。而今，黄章的理念”惟精惟一“融入魅族，或许能帮助魅族回归曾经的专一和精致。

而谈及2017年魅族手机的销售状况，杨柘表示，出货量接近2000万，略低于去年，但保持盈利。杨柘承认与媒体的交流互动变少了，以致于外界对魅族了解变少，甚至以为魅族已经不如以前，就像索尼的”今天倒闭了吗“。他指出，魅族PRO 7销售没有库存压力，并且，2018年魅族手机都将刻上黄章的烙印——”惟精惟一“。小而美的魅族似乎有雄心做的又大又美。