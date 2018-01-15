为什么被好友删除后，微信通讯录里还有对方？

曾经有一段时间，微信上流传着许多检测好友是否删除了自己的消息。与QQ不一样的是，即使微信好友把我们删除了，我们的微信通讯录上依然会有对方。

那么，为什么微信不能够像QQ一样，在好友删除了我们之后，我们的通讯录里也自动让对方消失呢？

据科普中国介绍，其实，微信的这种处理方式和我们的手机通讯录是一样的。

在移动互联网之前，我们更多的是通过电话或者短信与别人进行沟通。在那个时代，我们依赖得更多的是手机通讯录而非QQ或者微信。而通讯录本身是作为某一方专属的资料，并不会因为别人的操作而发生变化。

微信通讯录的设定也是如此，就算好友删除了我们，对方还是会在我们的通讯录当中。

那么为什么这样设定呢？

有三种说法：

可能是遵循了通讯录本身的特色；

因为微信的定位是熟人之间的交流工具，这样做是为了避免尴尬；

还有人认为，如果联系人突然自动从通讯录里消失了，会有人认为这是微信出bug了，微信会因此背锅，所以设定成这样。

其实，不管哪个说法更靠谱，现在都有许多网友希望增加像QQ那样的功能：如果对方把我们从好友列表里删除了，那么对方也应该自动从我们的通讯里消失。

那么有时候误删好友之后可以通过什么样的方法，来避免尴尬加回来呢？

比如说手残把大学同学的微信删了，这时候我们就可以通过同学群组，查看群成员，然后找到被误删的那位同学，点进去重新添加好友即可。通过这种方式添加好友，会自动添加成功并且对方是不会收到通知消息的。

不过，如果双方之间没有共同的群组，那么只好老实交代然后加回来啦。