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马斯克为谈合作拉投资误入“性爱派对”：以为是化妆舞会

2018-1-15 16:42:00来源：TechWeb作者：露天责编：棱角/实习评论：

1月15日消息，据印度新闻网站IANS报道，特斯拉、Space X首席执行官埃隆·马斯克曾参加了一个臭名昭著的派对，他以为那是一场化妆舞会，但实际上是一场“性爱”派对，不过他并没有参加任何性活动。

这场派对是在美国商人和风险投资家史蒂夫·尤尔维森(Steve Jurvetson)的家中举行，据马斯克的发言人说，马斯克以为这是一个风险投资公司举办的化装舞会，但当他意识到这并不是的时候，就早早就离开了。

在一封致BI的电子邮件中，马斯克的发言人写道:“埃隆在派对上待了几个小时，大约凌晨1点左右就离开了。之前他还和几位由美国风险投资公司Draper Fisher Jurvetson (DFJ)资助的企业家谈论技术和建设公司等事宜。”

“在马斯克看来，这是一个有服装主题的公司派对，并非‘性派对’，同时也没有迹象表明在他离开后这会变成一个‘性派对’，”这封电子邮件援引他的话说。

这件事之所以得到曝光，是因彭博社记者艾米丽·张(Emily Chang)在即将出版的新书《Brotopia》中提到，一个风险投资家的家中举办了一场派对，该派对见证了吸毒和公开的性行为。

随后，科技企业家Paul Biggar在一篇博客文章中写道，虽然“他们没有看到任何明显的性行为，但他们确实看到了埃隆·马斯克的出席”。

他还写道，“我虽不希望往平淡里说这件事，但我确实没有看到任何性或毒品。我中午12点半回家。我想，在那些无聊的家伙回家之前，性派对是不会真正开始的。”

他补充说:“我不知道这是一个性爱派对，我在某个时候感到无聊，就回家了。”

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关键词：马斯克特斯拉派对

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