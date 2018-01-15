腾讯和乐高宣布战略合作，研发智能玩具、健康儿童游戏

IT之家1月15日消息 只要把两块乐高积木拼砌在一起，你就打开了一个充满无限可能的世界。今天腾讯和乐高宣布开启战略合作，未来两家公司将共同承担儿童健康上网等方面的社会责任，在视频、游戏、动画、社交、玩具等多方面展开合作。

研发智能玩具

乐高诞生于上个世纪30年代的丹麦。创始人Ole Kirk Kristiansen是一个木匠，他将“Leg Godt”这两个丹麦单词组合在一起，拼砌成“LEGO”。

这两个单词原意是“尽情地玩”。这也是创始人Ole Kirk Kristiansen的愿景。他一直想创造出一种能陪伴孩子成长的玩具。

未来，腾讯和乐高将在智能玩具领域展开合作。双方将利用各自的优势，在中国发行和运营与乐高智能玩具相匹配的线上操作系统，向玩家提供高科技、高互动及高参与的安全儿童玩乐体验。

打造乐高视频专区

在腾讯视频平台，腾讯和乐高将共同打造一个乐高视频专区。这里专门以儿童为服务对象，为大家带来多样化，高质量的视频内容。在不久的将来，乐高宇宙中那些深受孩子们喜爱的角色将在这里与中国的孩子和父母见面。

开发健康游戏

在游戏领域，腾讯与乐高将共同开发、出版发行和运营适合儿童的、积极健康、充满乐趣和想象的游戏。

在过去几年，腾讯游戏在引导孩子健康上网方面做出过大量探索。它在行业率先推出“腾讯游戏成长守护平台”，帮助孩子养成良好的游戏习惯。

接下来，腾讯游戏将把成长守护平台与乐高游戏对接，为乐高游戏的未成年用户提供守护。双方还将探讨如何在游戏研发等方面合作。

从数字化内容、游戏和儿童社交，再到IP、教育与公益等，腾讯和乐高的探索覆盖了儿童接触网络的方方面面。经过完整的系统性的布局与思考，两家公司共同推出了国内业界首个系统性的儿童数字体验解决方案，试图全方位为儿童数字体验保驾护航。

腾讯和乐高呼吁，愿与社会各界共同努力，为中国的孩子们，打造出一个结合科技、又富有童趣的美好的数字化世界。