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智能音箱有多火？2018出货量将达5630万台

2018-1-15 17:32:55来源：TechWeb作者：小狐狸责编：文奇/实习评论：

1月5日消息，据国外媒体MacRumors报道，市场分析公司Canalys今天发布的一份新报告预测，2018年将是智能音箱普及的“决定性年份”，并预计到今年年底，智能音箱全球出货量将达5630万台，高于2017年的3000万台。

Canalys预计，亚马逊Echo和谷歌Home这两款智能音箱在2018年仍将保持领先地位。

除了现有产品外，今年苹果的HomePod智能音箱也将正式发售，将有助于普及智能音箱。

Canalys的研究分析师卢西奥·陈（Lucio Chen）表示，智能音箱的普及速度超过了其他任何消费电子产品，包括增强现实、虚拟现实和可穿戴设备。

2018年，美国仍然是唯一最重要的智能音箱市场，预计出货量将达到3840万台，而中国则以440万台位居第二。

Canalys提到，到2020年，美国将在全球智能音箱市场上占据榜首位置。

Canalys表示，由于对现有产品的“成功升级”以及与智能家居设备的进一步结合，智能音箱的普及在全球范围内加速。

苹果的智能音箱HomePod将是苹果进入智能音箱市场的入口，它允许用户使用语音命令来控制HomeKit设备、播放Apple Music、向Siri询问问题等等。该设备原计划于2017年12月推出，但去年11月，苹果决定推迟到2018年初推出。

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关键词：智能音响

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