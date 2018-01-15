终端AI大起底，联发科技要把剩余10分补上

“自2017年6月上任到现在，为自己这段时间的表现打分，我想有90分吧。”联发科技联席CEO蔡力行表示，“也许有人觉得90分很高调，这是为团队打的。”

2018年CES期间，联发科连发五篇重磅新闻，每一篇均与人工智能相关：推出主打跨平台终端人工智能的NeuroPilot AI平台、推出支持人工智能的新一代家庭娱乐平台、发布内建人工智能技术的智能电视芯片、与阿里人工智能实验室达成战略合作、与华硕、友讯等合作为AI智能家庭设备提供无线连接方案。

这些信号透出，AI赋能终端，联发科技已进行了从智能手机、智慧家庭到自动驾驶汽车的终端AI布局。那么，联发科技在2017年经历了什么?2018年又将如何“书写”离满分百分的10分差?

2017年90分的破与立

2017年，既庆祝了成立20周年，又经历了市场份额和营收利润大幅下滑、抢占高端市场失利等诸多状况，联发科技如何破和立呢?

2016年上半年凭借Helio P10系列，联发科技收获了OPPO、vivo、金立等国产品牌厂商也，实现了销量的快速增长;第二季度4G芯片在国内的出货量首度超过高通。紧接着多款芯片出现缺货、Helio P10的后续产品量产时间较晚，以及中国移动要求2016年10月1日以后入库的手机均需要支持LTE Cat.7技术或以上的情况发生，联发科技在2016年下半年丢失了OPPO、vivo、金立等客户。

自2016年第四季度的营收同比减少了12.4%，毛利率低至34.5%，跌破了35%;不利局面延至2017年第二季度，营收较上年同期下降19.9%;净利润较上年同期大幅下滑了66.5%。

董事长蔡明介于2017年6月向媒体承认，因为产品规划的问题有一些市场占有率的流失。

面对冲击高端市场失利和高端旗舰机市场萎缩，联发科采取聚焦策略，着手最根本的产品竞争力，重心主攻中端主流市场的Helio P系列，被动局面在2017年上半年得到扭转。

2017年8月，联发科正式推出两款支持Cat.7的中端芯片，即Helio P23和Helio P30;通过高性能、低功耗和支持双摄和双卡双VoLTE的表现，联发科技重新夺回被高通抢走的市场。

根据2017年8月营收报告显示，该月合并营收为新台币224.96亿元，较7月份增加18.59%，虽然较2016年同期减少了13.04%，但却是近9个月以来的新高纪录。

蔡力行表示，巩固中端市场的同时，也发力入门级市场。2017年9月底，联发科发布了专为印度等新兴市场设计的入门级4G手机芯片MT6739，意在推动低端市场的4G普及。2017年11月成为第一家支持Google旗下GMS Express计划的芯片合作伙伴。

在NB-IoT方面，联发科技发布了旗下首款NB-IoT系统单芯片(SoC)MT2625，同时携手中国移动推出了业界尺寸最小(16mm X 18mm)的NB-IoT通用模组。11月发布的首款支持NB-IoT R14规格的双模物联网芯片MT2621，支持NB-IoT网络的同时，可兼容现有GSM/GPRS网络。

同时，联发科副总经理游人杰认为，众多共享单车的智能锁采用联发科的定位芯片，这为联发科的NB-IoT芯片顺利的进入共享单车市场提供了机会。

关于5G业务，联发科技于2017年9月成功实现了面向3GPP 5G标准终端原型机与手机大小8天线的开发整合，并携手华为完成5G新空口互操作对接测试(IODT)，实测吞吐率超过5Gbps，成为首家拥有手机尺寸天线、与通信设备厂商完成对接测试的芯片厂商。

除夺回手机业务失地之外，联发科技突破了智能语音方面的落地，向智能音箱市场推出的MT8516，并且成为亚马逊Echo新一代智能语音助理产品的唯一芯片供应商。同时，阿里的天猫精灵X1等众多智能音箱产品的芯片订单也被拿下。在智能电视市场，目前众多的品牌智能电视机厂商都有采用联发科芯片，市占率第一。

AI给予的新商机

联发科具有独特的跨平台优势，从智能手机、智能电视、智能家居到无线连接、汽车等，拥有丰富的关键技术与IP，因此跨平台终端AI成为了联发科技重要的投资及研发方向。

联发科总经理陈冠州表示，2018年推出人工智能相关产品，根据消费者的应用需求，会落实到终端产品;关键技术使得联发科在当前激烈竞争与购并的大环境下持续保有其竞争力。

媒体了解到，每年的技术研发费用占营业额的22%到25%，且16000名员工中9000人是研发人员。同时，在新的关键技术开发上，联发科技持续的在全球各地招募人才。

陈冠州指出，现阶段的AI的策略是瞄准边缘端。联发科技认为，鉴于数据，AI的技术需要经历学习和应用两个阶段。AI的学习体现在云端，应用是在边缘端;成熟AI的学习能够移植到边缘端，用户的体验才是最好的。同时，联发科技现有的重要IP对AI在云端的计算能力来说是未来所需要的。

他强调，人工智能给予联发科技新的的商机。从内部来看，除了期望产品效益有所提升，也希望帮助联发科内部提升产品价值。从外部的市场需求来看，会将其运用在边缘计算(Edge Computing)，因未来有的人工智能需落实到终端产品，就有边缘计算的需求。

借由将人工智能落实到终端平台或家用平台的处理器、绘图芯片、加速器等产品，并让效能提升，功耗降低，联发科技也落地了部分人工智能的应用。

联发科致力成为终端AI的推动者，提升终端AI的运算效率。陈冠州指出，2018年上半年会推出整合多种运算的AI手机芯片。

预见2018：边缘计算+AI，打开10分的“钥匙”

对于2018年布局，在蔡力行看来，联发科是唯一一家涵盖手机、家庭等跨平台技术的IC设计公司。边缘计算会是未来2-3年的重要趋势，如何将AI技术置入终端平台对联发科技未来2-3年是至关重要的。

在保证毛利率的和缓成长的同时，联发科技要抢回移动业务所失去的市场占有率。他预计，2018年联发科的家庭与娱乐业务将有20%的增长率;再加上其他新的业务，联发科会有新的回收，2018年发展比较乐观。

媒体了解到，联发科技计划在2018年底完成5G原型芯片的设计并投入验证。联发科技无线通讯发展部门经理TL Lee接受采访时曾表示，目前联发科已经宣布和中国移动、日本NTT DoCoMo合作进行5G部署实验。

蔡力行指出，联发科技不会只当跟随者，有自身核心技术，未来也会持续投资。这些关键技术，就是未来持续带领联发科继续往前走的项目。

其中，联发科技将把AI运算和优势首先运用在包括电视在内的家用平台，其次是导入移动平台，2018年也会体现在照相功能上;同时，基于AI技术在Cloud端的成熟应用，看好智能音箱是下一个成长的机会。

在车用市场方面，联发科技在2016年宣布正式进军车用芯片市场，从以影像为基础的先进驾驶辅助系统(Vision-based ADAS)、高精准度毫米波雷达(Millimeter Wave,简称mmWave)、车载信息娱乐系统、车载通讯系统等四大核心领域切入，向全球汽车厂商提供产品线完整且高度整合的系统解决方案。

陈冠州向媒体指出，在移动运算市场，联发科技看准1,500-3,000元的区间段，这个区段的市场还会持续扩大。他透露，联发科技在2020年会实现5G产品的商业化。

在投资方向上，蔡力行强调，“除了加大移动业务持续投入，也会投资人工智能、5G、窄频物联网(NB-IOT)，以及新一代的无线网络等相关键技术。”