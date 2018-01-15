芯片漏洞笼罩CES 2018，科技高管这次过得挺闹心

凤凰网科技讯 据MarketWatch网站北京时间1月15日报道，尽管遭遇大雨袭击，并因为停电短暂陷入黑暗，但是在本届国际消费电子展(CES)上，令许多科技界的顶级高管最心烦的还是“幽灵”(Spectre)芯片漏洞留下的阴影。

在今年的CES上，两个名为“融化”(Meltdown)和“幽灵”的芯片漏洞突然成为了全球最大消费电子展会的主角。这两个漏洞可能会利用全球PC和服务器内核存在的弱点。

上周一，英特尔CEO科再奇(Brian Krzanich)在CES展前主题演讲的一开始就称赞了行业对于芯片漏洞的反应，并强调不只有英特尔公司一家受到影响。几天前，英特尔承认其芯片存在漏洞。

英特尔CEO科再奇

次日早晨，AMD公司和微软公司证实了科再奇的说法，导致AMD股价下跌。微软暂停向部分AMD设备推送补丁，因为该补丁会导致设备运行速度变慢和重启。一场暴风雨在CES首日袭击了拉斯维加斯，导致谷歌最受瞩目的展台关闭。

AMD CEO苏姿丰(Lisa Su)上周在接受采访时表示，漏洞只影响了一些“陈旧处理器”，导致微软停止推送补丁的问题很快将会得到解决。AMD首席技术官马克·佩颇马斯特(Mark Papermaster)当时在同一个采访中表示：“到本周末时，它将成为历史。”

苏姿丰和佩颇马斯特坚称，芯片无需进行重新设计，以摆脱受影响的技术。但是不到48小时后，AMD就承认，“幽灵”漏洞产生的影响要比他们最初预计的严重。

高通公司、英伟达公司等其他芯片制造商也在博文、新闻发布会以及采访中谈到了“幽灵”漏洞，并不断使用“复杂”、“演化”等字眼。他们对于“幽灵”漏洞的一致口径似乎是：“我们正在展开调查，希望能够在我们的优秀工程师/合作伙伴的帮助下打上补丁。”

然而事情没有那么简单。当英伟达为其图形处理器(GPU)发布驱动更新时，有报道称，“幽灵”漏洞可能会对GPU和处理器构成威胁。这迫使英伟达CEO黄仁勋(Jensen Huang)予以否认。

上周晚些时候，当MarketWatch记者遇到苏姿丰时，她正要从一场与一家主要PC制造商举行的会议上离开。会议室中依旧保留了会议议程，上面列出了三栏想要讨论的话题，分别用绿色、黄色以及红色标出。其中，红色标出的话题是“我们必须解决的问题”。在这些重要话题的最后，有一句话使用了红色感叹号结尾：“AMD处理器安全！”

“安全是本届CES特别火爆的一个话题，是AMD的重中之重，所以显然它是我们与合作伙伴、客户以及研究人员讨论的领域之一，”AMD发言人德鲁·普雷利(Drew Prairie)称。

尽管其他芯片制造商的表态证实科再奇是正确的——“幽灵”漏洞并不只是影响英特尔，但是他的公司在CES后面临的挑战似乎最大。除了“幽灵”漏洞外，英特尔还必须解决另一个只影响其芯片的“融化”漏洞。

上周三的停电更是令本届CES备受煎熬。虽然三个大厅中的两个迅速恢复供电，但是英特尔虚拟现实展台主导的中心区陷入黑暗至少一个小时。

在电力恢复后，CES重新恢复了活力。更多配备了新语音控制技术的设备继续展出，有关未来自动驾驶汽车的新想法也被提出。科技界高管也回到了会议室，磋商每年都会在CES上宣布的合作，只是一个额外的议程项目——“幽灵”漏洞——让他们无法释怀。