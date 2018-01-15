Gartner：2017年全球PC出货2.625亿台，惠普联想均超过5000万台

1月15日消息，据国外媒体报道，市场研究机构Gartner公布的数据表明，2017年全球PC出货量超过了2.62亿台，联想和惠普的出货量都超过了5000万台。

Gartner预计的2017全球主要PC厂商出货量

市场研究机构Gartner不久前公布的公布的数据显示，2017年全球PC出货量超过了2.625亿台，较2016年的2.7亿台下滑2.8%。

具体到厂商而言，惠普已超过了联想，成为2017年全球出货量最大的PC厂商，其在2017年的出货量为5516万台，同2016年的5273万台相比是增长了4.6%，市场份额由19.5%增加到了21%，无论是出货量还是市场份额，都超过了2016年排在首位的联想。

Gartner预计2017年联想PC出货量为5471万台，不及2016年的5595万台，同比下滑2.2%，但市场份额由去年的20.7%增加到了20.8%，其出货量和市场份额排名都由去年的第1位下滑到了第2位。

在Gartner公布的数据中，2017年PC出货量排在第3的还是戴尔，出货量为3987万台，较2016年的3942万台增长1.1%，市场份额则由14.6%增加到了15.2%。

排在第4的，已由此前一年的华硕变成了苹果，苹果Mac系列2017年出货量接近1930万台，同2016年的1855万台相比是增长了4.1%，市场份额由此前一年的6.9%上升到了7.4%。

Gartner预计华硕PC在2017年的出货量为1797万台，2016年出货量为2050万台，同比下滑了12.3%，市场份额也有7.6%缩水到了6.8%，出货量与市场份额都被苹果超过，滑落到了第5位。

排在第6位的是宏碁，Gartner预计其PC在2017年的出货量为1709万台，与2016年的1827万台相比下滑6.5%，市场份额则由6.8%缩水到了6.5%，出货量与市场份额在全球依旧排在第6位。

上述6大厂商之外的其他PC厂商，在2017年的出货量同2016年相比也明显减少，Gartner预计其他厂商2017年的出货量为5844万台，同2016年的6468万台相比是减少了9.7%，市场份额也由23.9%减少到了22.3%。