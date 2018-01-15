外媒：苹果零售店iPhone电池爆炸或是更换时电池弯曲短路所致

1月15日消息，上周苹果零售店曾接连发生两起iPhone电池爆炸事故，其中一起造成7人受伤，不过到目前为止，苹果方面还没有公布电池爆炸的原因，但外媒最近在报道中表示，iPhone电池爆炸或是更换电池时造成电池弯曲，进而短路所致。

苹果零售店的两起iPhone电池爆炸事故分别发生在当地时间上周二和周三，周二发生在瑞士苏黎世苹果零售店的电池爆炸，造成包括维修人员在内的7人受伤，随后一天西班牙东南沿海城市瓦伦西亚哥伦布大道Calle Colón商业街苹果零售店又发生一起iPhone电池爆炸事故，所幸没有造成人员受伤。这两起iPhone电池爆炸事故都导致苹果零售店内烟雾弥漫，还惊动了当地的消防人员。

到目前为止，苹果还没有公布这两起苹果零售店iPhone电池发生爆炸的原因，但从外媒的报道来看，这两起iPhone电池爆炸或是更换电池时电池弯曲，进而造成短路而引起了爆炸。外媒在报道中介绍了DIY爱好者安德鲁·潘（Andrew Phan）为4部iPhone 6更换电池的经历，他在为iPhone更换电池时就险些造成iPhone电池爆炸。

安德鲁·潘表示，iPhone的电池都有胶带固定，他在尝试将其中一部iPhone的电池从底部的胶带上移除时，电池弯曲并短路，随后就产生了火花和烟雾，他迅速将电池移除并将其扔到了水中。

虽然电池在移除过程中产生了火花和烟雾，在扔入水中之前并没有发生爆炸，但安德鲁·潘的这一经历表明，苹果零售店发生的iPhone电池爆炸事故，可能就是由于更换电池过程中电池弯曲进而短路所致，而瑞士苏黎世苹果零售店发生的iPhone电池爆炸事故，就是店内员工在尝试修复时发生的。

在“降速门”发生之后，苹果降低了受到降速影响的旧iPhone的更换电池费用，包括iPhone 6及其之后所推出历代iPhone，更换电池的费用都由此前的79美元降低到了29美元，符合条件的机型在截止2018年12月31日之前都享有一次29美元更换电池的机会。

苹果降低旧iPhone更换电池的费用，也导致大量的旧iPhone用户选择更换电池，目前已造成了iPhone 6 Plus、iPhone 6和iPhone 6s Plus替代电池供应紧张，部分国家和地区的iPhone 6 Plus最快要到3月底才有替代电池可供更换，iPhone 6和iPhone 6s Plus在部分国家和地区也需要等待两个周。

苹果降低旧iPhone更换电池的费用，除了导致部分iPhone的替代电池供应紧张，还导致零售店维修人员工作量增加，因为有大量的消费者前往零售店更换电池。

虽然目前还不清楚有多少消费者选择更换iPhone的电池，但因为更换电池的消费者大量增加，苹果零售店的维修人员也加快了更换电池的速度，如果他们以非常快的速度更换电池，可能就会出现安德鲁·潘所遇到的电池弯曲进而导致短路，随后电池就发生爆炸的情况。

但电池弯曲短路导致iPhone电池爆炸，只是外媒给出的苹果零售店iPhone电池爆炸事故的一种较为合理的解释，至于电池爆炸的真正原因，还需要经过调查。