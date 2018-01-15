中国式硅谷人才回流潮，这仅仅是个开始

小的时候，我记得看过一部叫《我亲爱的祖国》的电视剧，里面讲述的是以钱学森、邓稼先等为原型的早期留学生在上世纪50年代想方设法回国、为祖国效力的故事。这虽然不是历史上最早的一批留学生，却是有记载的第一次大规模留学生归国潮。

类似的“智力回流潮”还发生过两次，一次发生在上世纪90年代，还有一次就是现在。

（图片来自：南华早报）

跟上个世纪的两次归国潮相比，这一次让留学生及海外人才下定决心回来的，不是曾经“响应祖国的需要和号召”，而是一种发自内心的自愿回国。

《彭博商业周刊》近期发表了一篇报道，详细描述了这种从硅谷回流中国的现象。如今越来越多的中国留美人才——他们通常在美国的精英大学接受教育、毕业后留在硅谷的科技公司工作——选择放弃曾经梦寐以求的体面外企工作和绿卡，回到中国工作或者创业。

一位来自猎头公司的顾问表示：

越来越多的人才正在回到中国，因为中国在创新领域正在蓬勃发展中。这仅仅是一个开始。

根据统计，截至2016年底，中国留学归国人员总数达到265.11万人，仅2016年就有43.25万，较2012年增长58.48%。

这其中，科技已经取代金融成为最吸引“海归”的行业。根据中国与全球化智库以及智联招聘的统计数据，在对1821名海外归国留学生进行调查之后，最终选择科技行业就业的占15.5%，比2015年时的比例提高了5.5%。

BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）以及新兴的TMD（今日头条、美团、滴滴出行）等国产科技巨头，正在用三大法宝——增长更快的薪资、更多的机会以及家的感觉，吸引这些优秀的人才回国。

尽管如此，能够让这些曾经在国外有良好发展机遇的人才放弃一切回国，仍然不是一件容易的事。英语流利说的创始人王翌在回国创业前，曾经是Google的一名产品经理。凭借自己的努力，他在硅谷买下了一栋宽敞的公寓，几乎实现了人人艳羡的“美国梦”。

有一天他突然对妻子说，自己已经厌倦了这种标准的硅谷式生活，希望回国创业。

（英语流利说创始人王翌，图片来自：彭博社）

彼时，他的妻子刚刚怀孕，要说服她放弃空气清新、环境舒适的加州而回到受雾霾所困的上海，显得尤为困难。

所幸最后妻子给了王翌“通行证”，而事实证明他们的决定也是正确的。王翌研发的英语流利说应用2017年获得1亿美元的融资，让他也成功迈入了从硅谷回国创业的那个精英圈子。

像他这么破釜沉舟最后也皆大欢喜的人并不是全部。根据领英在2017年发布的报告，如今在美国超过85万名人工智能工程师中，仍有多达7.9%是华裔，他们中有很多人与内地没太大联系或者无意回国工作。从整体来看，选择在美国工作的华裔人工智能工程师数量仍然多过中国。

（图片来自：Smarking）

不过在华裔人群仍处于边缘地位的美国社会中，虽然他们中的大多数都已经在硅谷闯出了一番天地，却仍然面临着那个影响晋升空间的“竹子天花板”。

“竹子天花板”（Bamboo Ceiling）是指亚裔在美国职场中存在的一种无形的升职障碍。企业中各个族群分别占据不同的岗位，而这些岗位之间的界限通常很难打破，尤其是亚裔，往往大部分处于底层，少数处于中层，能够进入高层的寥寥无几。

跟“玻璃天花板”所带来的关于职场男女不平等的热烈讨论相比，“竹子天花板”的关注度显然要少得多。作为少数族裔的亚裔人群，拥有的话语权可能比黑人还要少。

根据美国《大西洋月刊》的报道，在财富500强企业中，亚裔CEO的人数仅占1.4%，把所有处于管理层的人数加起来也只有1.9%；超过63%的亚裔男性认为自己的事业止步不前，这个比例要远超非裔、西班牙裔和白人。

即使是在更加开放和多元的科技企业中，这个现象也没有好到哪里去。尽管硅谷中涌现出了更多的印度裔企业领袖，但大部分亚裔仍在从事比较底层的工作，且上升空间狭小。

（印度裔的Google CEO桑达尔·皮查伊，图片来自：Getty Images）

与此同时，特朗普上台后所推行的移民紧缩政策，也在无意中进一步压缩着这些在美中国人的生存空间。

（图片来自：Vanity Fair）

在这样的状况下，即使硅谷再吸引人，也会让人萌生退意。

相比之下，虽然起步比大洋彼岸晚上数十年，但中国科技创新行业的发展速度不可谓不令人惊叹。在短短的几年间，中国互联网行业在某些领域，甚至已经开始引领世界的发展潮流。

2014年，阿里巴巴在美国上市，成为全球规模最大的一次IPO。在向全世界展示中国公司的创新能力及发展规模的同时，这也只是中国科技互联网行业走上历史舞台的一个小小缩影。如今在全球市值最高的前十大公司中，阿里和腾讯已经可以与亚马逊、Facebook等公司一较高下。

（图片来自：Pandaily）

而在获得的风投方面，中国企业也是不遑多让。在全球估值最高五家公司中，其中有三家位于北京，而非传统的创业者天堂加州。

越来越强的实力（无论是在资金还是科研技术方面），巨大的发展潜力，以及具有吸引力的薪资待遇，都在呼唤着这些已经具备足够实力、只是缺少施展空间的人才。纪源资本合伙人童士豪表示：

越来越多的华裔硅谷资深工程师发现，也许加入一家正处于快速成长期的中国公司，才是一个更为明智的选择。不论是在Google、领英、优步还是爱彼迎，大把的中国工程师都在考虑，到底是去还是留。

虽然中国的互联网行业仍然存在非常多的泡沫，在制度层面也有很多问题亟待解决，但不可否认的是，这是中国科技互联网以及从业者们最好的时代。

中国巨大的市场和活跃的用户所能带来的丰富的数据和市场需求，是其他地方无可比拟的。多达7.51亿的网民，正帮助创业者们把越来越多的梦想变为现实。而这些从国内市场成长起来的科技互联网公司，也正在把版图逐渐扩张到全世界范围中去。越来越多的中国科技公司，开始在硅谷的底盘上建起了自己的科研实验室。

（百度在硅谷建立的实验室，图片来自：Venture Beat）

一位毕业于卡耐基梅隆大学、曾任职于Facebook的中国软件工程师，几年前义无反顾地选择回国工作，现供职于快手。尽管如今每天需要穿越大约20公里的距离通勤上班，办公环境也并不比他曾经在Facebook门罗帕克总部的要好，但他仍然认为自己做出了一个正确的选择。

我去美国不是为了一间大房子，我只对解决那些有趣的问题而感兴趣。

另一位曾抱着“美国梦”的回流人才则表示，即使在美国的生活优渥、职位令人艳羡，但他仍然觉得自己的生活有种“孤独感”。