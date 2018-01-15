线上抓娃娃大爆发：补贴盛行，竞争越来越像共享单车

经过5个月的大裂变，线上抓娃娃行业早已变得像几个月前的共享单车一样热闹。

一位线上抓娃娃产品的CEO老方告诉新浪科技，他们已经开始在为线上抓娃娃寻找新的延伸方向了。“现在的市场太乱了，在这种情况下各家都不怎么赚钱。”

这是一个门槛过低、同质化严重，重度依赖平台流量的市场。线上抓娃娃解决方案提供商汇智互娱旗下全资子公司游创网络创始合伙人惠志本告诉新浪科技，去年8月份，看到这波机会公司快速启动了业务线，对市面上的娃娃机进行了改造、寻找音视频解决方案，前后大概只花了10天时间。

“线上娃娃机的最终赢家还是自有流量平台。”青松基金投资经理孟德洋向新浪科技分析说。

行业竞争像共享单车

去年8月，第一款线上抓娃娃产品《天天抓娃娃》上线，由早先曾获得腾讯投资的陌生人社区软件same团队制作，随后的9月、10月，线上抓娃娃产品不断上线，并在11月迎来爆发期。

这是一款看上去商业原理和商业模式都相对简单的产品。用户在线上App里实现对实体娃娃机的操控，充值金币以获得抓取的机会。老方表示，线上抓娃娃行业就和共享单车模式类似，虽然其商业模式不是C端的，但是初期也能靠C端赚钱，但随后涌进来一大波打着“免费”旗号的跟风者。相比共享单车，线上抓娃娃是娱乐产品，而非刚需，就更没有优势。

“整个行业最开始是资本炒起来的，刚开始进场的也都是一些小公司。但现在没办法，因为要抢流量，各家都在搞打折、促销，甚至是赠送。”

一位用户向新浪科技表示，自己的手机里有几十个线上抓娃娃产品。“反正玩玩就撤了。”当用户的选择增多，对于平台就变得没有忠诚度。

提起线上抓娃娃机市场，老方有些无奈，“如果竞争不激烈，其实这真是个不错的项目。”就他的观察来看，资本还在关注这个行业，后续就看行业如何洗牌、整合了，与共享单车行业类似，跟风进来的玩一阵子就撤出了，留下的产品开始整合。”

实时云服务商声网的在线抓娃娃服务正被包括开心抓娃娃、秒抓、美爆抓娃娃等主流线上抓娃娃App使用，其联合创始人肖峰向新浪科技介绍说，“从涌入的速度来看，波峰已经过去，市场趋于理性，但仍然在稳定发展中。”

孟德洋向新浪科技表示，青松基金是最早一批关注到线上娃娃机市场机会的投资机构，但看过了十几家公司，最终放弃了投资。“线上抓娃娃是赚钱，但没有竞争壁垒和差异化，制作娃娃机、购买一些娃娃都很简单。线上抓娃娃还是适合映客这类自有流量平台，切进这块业务，流量就会很大。”

最终，青松基金选择了一家经营线下娃娃机的公司来投资，他们的产品主要投放在影院，与其他在商场、社区以及线上产品形成差异化，未来还可以从影院的维度涉足电影宣发、衍生品等方向。

“卖水者”的胜利

游创网络很早就意识到流量与获客的问题，他们选择做一家向“挖金矿”的“卖水”的公司——提供包括娃娃机售卖和租赁、托管、联运、App开发等全套线上抓娃娃解决方案。

从游创网络官网上合作方案来看，线上娃娃机的成本包括娃娃机硬件的成本，根据订购台数不同，价格有些许浮动，总体在4000-5000元左右；二是托管费，即娃娃机托管给方案解决方，解放方需要为此支付，房租、电费等成本，该部分同样有价格浮动，总体在500-800元左右；三是音视频sdk对接，根据实际用量收费；四是App的sdk对接及后台服务。

惠志本透露说，近几个月来在线上抓娃娃解决方案“云抓抓”方面的业务流水有500万左右，利润能达到200万左右。

据介绍，公司选择做线上抓娃娃业务，首先是发现其用户群体庞大，老少皆宜，但核心人群是消费能力较强的年轻女性，商业模式也较为容易向其他方向延伸。且公司此前曾投资过一家智能家居公司，有智能硬件业务的基础。而虽然游创网络也运营着一款线上娃娃机产品，惠志本直言自营的App不是重点。“做App会涉及获客的问题，我们更适合做卖水的事情。”

最终的赢家是自有流量平台

但线上抓娃娃对某些平台而言，仍旧是一门不错的生意。一家经营棋牌类游戏产品的公司在核心产品里置入了在线抓娃娃，据新浪科技了解，该业务目前上线了两个月，共接入50台抓娃娃机器，而每月给公司带来了超300万的流水，毛利率能达到60%以上。

“很多上线抓娃娃业务的公司两个月就可以实现盈亏平衡。因为他们的平台往往已经有大量用户，比如母婴电商平台、运营商业务公司，增加抓娃娃业务是增加用户黏度，同时也是流量的货币化。”惠志本分析说。

肖峰也表示，入局线上抓娃娃领域的主要以大型直播平台和独立App为主，自身就有流量或运营的优势，直接将流量变现。另外，因为娃娃机本质是线下游戏线上化，是IoT的一种落地场景，很多抓娃娃硬件制造方也会寻求更多的变现可能。

“整个抓娃娃的市场一直都在增长，由早期的快速增长到稳定发展，但现在主要的用量还是集中在比较少的拥有流量的头部客户上。”肖峰说道。

线下娱乐的线上转移

肖峰介绍说，目前在场景方面，最主流的就是线上抓娃娃成为很多直播平台和社交平台中的一个典型场景。但是在近几个月，也有一些新的应用场景，比如电商平台将自己的商品作为娃娃来进行抓取；比如抓娃娃和新零售相结合，很多品牌方也会在线下店加入一些抓娃娃机，把线下和线下体验进行衔接。

据惠志本介绍，在线上娃娃机业务，目前所要做的是降低成本和提升用户体验，并探索一些新的玩法。比如，将娃娃机硬件成本进一步降低；寻找音视频推流的最优解决方案，通过各类算法测试，提升推流的效果、降低费用；在仓库的工程设计上，让固定的厂房面积容纳更多的机器。据了解，目前汇智互娱在南京、深圳两地共5000平方米的厂房里，储存了2000多台机器。

而在体验上，在保持不出现延迟的情况下，线上抓娃娃机也在酝酿更多的玩法，比如在线PK、打赏，增强用户间的互动性。“线上抓娃娃行业才刚刚开始，渐渐走向成熟，未来玩法会更加丰富。”惠志本表示。

在某种意义上，2017年火爆的两款线上游戏，线上狼人杀和线上抓娃娃都是过去有一二十年线下娱乐游戏向线上的转移。

在抓娃娃上公司之所以选择从线上切入，惠志本告诉新浪科技，一方面是公司本就是互联网业务出身，另一方面是线下娃娃机的空置率非常高。“线下娃娃机的盈利情况主要取决于它摆放的位置和用户属性，比如商场营业到10点，而在线上用户可以随时随地玩。”据惠志本透露，娃娃机在白天基本上有凌晨0点到7点，有30%的使用率。

除抓娃娃外，惠志本透露说，公司也正在研究其他智能人工交互方面的游戏，比如在线赛车，它与在线抓娃娃的共同特点是，都拥有一定的用户群体，也同样可以将一些平台的流量转化成利润，增加用户黏性。

将线下游戏转移到线上，这或许是未来一段时间，文娱类小产品爆发的集中领域。“之前就有很人曾经脑洞大开说到的‘云养猫’、‘云养娃’等等。从这个逻辑延伸，其实还有很多游戏未来都有可能从线下转移到线上。”肖峰表示。