麦当劳中国改名内情：美方不让用原名，一气之下改叫金拱门

IT之家1月15日消息，据澎湃新闻报道，在今天下午在亚洲金融论坛上中信资本董事长张懿宸表示，在收购麦当劳后本来想使用别的名字，但麦当劳不让我用，于是他“一气之下”就叫了“金拱门”。另外他表示，这是“2017年互联网上最轰动的一个营销”，但“本意根本不是营销”。

“我原来想用别的名字，麦当劳不让我用，我一气之下就叫金拱门，最后有关这个的新闻在网上的阅读量是90亿次，平均每个中国人看到6篇有关改名字的各种各样文章，这种营销力度在全世界其他地方可以找到吗？这就说明消费的潜力是巨大的。”张懿宸说道。

麦当劳(中国)有限公司的副总裁张家茵表示，麦当劳标志的形象设计本身就是两道金色的拱门，公司内部就一直使用Golden Arches（直译为“金色拱门”）这一昵称，巴西的麦当劳公司注册名也是葡萄牙语的“金色拱门”，所以中国公司决定改名时就选用了中文翻译的“金拱门”。

据了解其实麦当劳Logo金色M的设计就是来自拱门，它体现了“美国家庭齐聚金色拱门下”的美好寓意。“麦当劳”是来自于一对McDonald的兄弟，当时他们经营着一个同名的汉堡店，而麦当劳公司创始人Ray Kroc从中发现了商机，所以就买下了这对兄弟所经营的汉堡店，也就是那时起，金色M的设计Logo图案正式成为了麦当劳的标志。从这样的历史来看，改名“金拱门”不仅没问题，而且还是有理可循。

另外张家茵在现场提出，未来5年，麦当劳中国销售额年均增长率将保持在两位数。到2022年底，中国内地麦当劳餐厅将从2500家预计增加至4500家，开设新餐厅的速度将从2017年每年约250家逐步提升至2022年每年约500家。