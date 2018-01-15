不用换电池解决苹果“降速门”：iPhone降频代码可手动关闭

IT之家1月15日消息，前段时间闹得沸沸扬扬的iPhone“降速门”，最终以苹果宣布提供低价更换电池的方案告终，但这似乎并不是一劳永逸的解决方案，因为即使是更换了电池，当电池老化时iPhone仍然会因系统设定而降频。

那么这个问题就真的无法解决了吗？

长期关注IT之家的小伙伴应该记得，去年有大量iPhone 6s用户发现手机在低温状态下会出现“自动关机”等问题，为了解决一系列电池问题，苹果发布了iOS 10.2.x的更新，在更新后确实有很多用户没有再遇到“自动关机”的问题。看起来苹果是在iOS 10.2.x之后的系统中加入了“限制频率”的代码。

那能不能找到这段代码进行一波操作呢？答案是可以的，在对比两版系统之后确实发现多出的代码文件（控制CPU频率），通过安装FilzaJailed App我们可以将这段代码删除，降频的问题也就得到了解决。

不过需要提醒大家的是这个方法仅适用于两类用户，

系统版本在iOS 10.2.x~10.3.3越狱用户；

系统版本在iOS 11.0~11.1.2越狱与非越狱用户；

（备注：iOS 11.1.2以上用户无法使用FilzaJailed，也无法越狱；iOS 10.2以下不受降频影响）

另外需要提醒大家的是该方法是对系统文件进行替换/更改，有风险存在，如果大家愿意尝试，一定要将设备的数据提前备份好。

不过大家还需等待一下，因为IT之家正在整理相关教程，整理完成之后会在第一时间将教程奉上，建议大家继续关注IT之家。