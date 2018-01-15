传“中国比特币首富”李笑来被抓，朋友圈辟谣：谣言

新浪科技讯 1月15日晚间消息，今日网传李笑来在京被抓，李笑来发朋友圈表示其为谣言，否定了这一消息。

▲李笑来朋友圈截图

网传截图显示该信息来自平安北京，截图信息称，李笑来涉嫌通过比特币、以太坊等工具进行变相非法集资，涉案金额达20亿元。新浪科技查询平安北京微博，未见该条微博内容。

▲网传截图

李笑来于2011年进入虚拟货币圈，自称是中国的“比特币首富”，拥有的比特币数量达到6位数。