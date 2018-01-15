阿里王帅：扶贫不是发几只鸡这么简单

网易科技讯 1月15日消息，在由淘宝大学和国家工商总局共同打造的精准扶贫“县长班”上，阿里巴巴合伙人、淘宝大学校长王帅在开课活动现场谈及阿里的扶贫理念表示,“扶贫不是捐一点钱，发几只鸡这么简单，而是我们如何创造从人才到模式、可持续发展的机制，长远地帮助贫困地区成长。对阿里巴巴来说，扶贫对我们不是一个项目，而是一份事业。”

而刘强东5月24日曾在某社交平台晒出了京东跑步鸡的扶贫项目介绍，“每年京东金融向国家级贫困户提供贷款，每户大约一百只鸡苗，要求必须放养，带上鸡脚环进行计步监督。跑到一百万步以上京东承诺当地三倍价格回购！平时他们只能在当地市镇卖到几十元，我们一百多收购，认证屠宰，层层检测！目前售价169元/只，销售火爆。京东稍有亏损！今年仅仅京东跑步鸡项目就可以惠及数万户国家级贫困户！这就是多赢！”

此外，王帅表示，阿里巴巴刚刚在上周举办了集团战略会和集团合伙人会议。“在合伙人会议上，我们谈业务背后的东西：什么成就了这家公司？这家公司创造了这么大的数字化经济体，我们的责任是什么，应当坚持什么样的担当，要对社会做什么？这些是最重要的事。”扶贫就是其中一件大事。

今天他当场表态，将自己任命为淘宝大学精准扶贫“电商班”的“课外辅导员”，这个班如果农村电商发展不好，愿意自扣KPI。

王帅介绍，2017年12月，阿里巴巴全体合伙人隆重宣布100亿元设立专项扶贫基金，马云担任主席。扶贫从此成为阿里巴巴的战略级业务。从农村淘宝、蚂蚁金服、物流、旅游到教育、公益等各个层面，都有合伙人来担任相应项目的副主席。