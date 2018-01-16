苹果和腾讯达成协议，微信打赏功能将回归

北京时间1月16日凌晨消息，苹果公司与腾讯公司就应用内打赏功能达成和解。用户将可以重新在微信内给他们喜爱的内容创作者和视频直播主播进行打赏。

去年，由于苹果称腾讯违反其服务条款，微信内的打赏功能一度被取消了。苹果认为该打赏功能应该属于应用内购买行为，根据苹果的服务条款，苹果应该从打赏金额中抽成30%。但是，腾讯称自己没有从打赏功能中获利，打赏金额全部交给内容创作者，这个功能只是为了增加用户活跃度。

日前，在广州召开的开发者大会上，微信缔造者张小龙表示已和苹果达成协议，打赏功能将回归。称将修改打赏机制，打赏金额将直接支付给内容创作者。但没有提供更多细节。张小龙说：“过去，类似苹果这样的外国公司很难理解某些中国特有的情况。现在，我们达成了共识，并将尽快重新上线微信的打赏功能。”

苹果没有立即对此事作出评论。

去年九月份，苹果修订了其应用商店App Store的服务条款，允许用户向另一个用户赠送金钱（发红包），苹果不会从该过程中抽成。但如果是向内容创作者或服务提供者赠送“礼物”，这仍然被认为是一种购买行为，所以苹果将从中抽成。

腾讯没有对新条款作进一步解释，目前尚不清楚苹果是否会从重新上线的微信打赏功能中抽成。

最近，苹果采取了不少措施来保证其在中国市场的地位。比如在手机系统里集成二维码扫描功能，二维码在中国十分常见。去年，苹果还下架了不少其中国应用商店内的VPN应用。

于近期发表的一篇《人民日报》社评中，作者称苹果公司是一个模范企业公民，和万豪国际等将台湾、西藏、和香港列为国家的企业形成鲜明对比。