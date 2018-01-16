谷歌在中国重新上线特别定制版地图，导航由高德提供

北京时间1月16日凌晨消息，本周一，据Nikkei（日本经济新闻）报道，谷歌将在中国大陆重新上线其地图服务，距离谷歌地图服务上次在中国大陆可用已有八年之久。

谷歌将上线一个为中国大陆特别定制的谷歌地图服务，包括网页版和移动应用版。

当用户尝试使用谷歌地图中国版内的导航功能时，将自动跳转至高德地图应用，高德是一家阿里巴巴集团旗下的地图服务公司。也就是说谷歌地图中国版将不支持应用内导航服务，而转由高德导航提供。这也开启了谷歌和中国本土企业合作的新时代，未来还将在更多领域进行合作，比如人工智能领域。

谷歌地图通过与国内企业合作来重新在中国上线也表明谷歌的中国战略在变化。目前，由于中国政府大力发展人工智能技术，而谷歌在这方面做得不错，比如无人驾驶汽车技术等。于是，暂且先不提搜索和视频等服务回中国的事，谷歌和中国政府开始在人工智能发展方面展开合作。

和中国政府在人工智能领域的合作将帮助谷歌吸引大量中国AI人才，同样也能使其在政府协作下获得大量用户数据，以发展其人工智能技术，比如自动驾驶技术。在去年年底，谷歌宣布将在北京设立一个谷歌中国AI中心，用于研究人工智能技术。据中国媒体报道，该研发中心将可以容纳超过300人办公。

这个月早些时候，谷歌投资了一家名为触手的中国手游直播平台。该直播平台已有9000万注册用户，距离上次投资中国互联网企业已经过去三年了。这也是该搜索巨头逐步回归中国的最新一步，不过，其搜索服务在中国大陆还是不能直接访问。

在2010年，由于拒绝接受对其搜索结果的自审查，谷歌将其大部分服务撤离中国大陆，这就包括了其地图服务。自那时起，谷歌就开始缺席中国这个全球最大智能手机市场。不过，在2017年3月份，谷歌在中国大陆地区重新上线了其翻译服务。这次上线地图服务，这个谷歌最知名的服务之一，相信能吸引更多中国用户。