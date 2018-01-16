调查称Google硬件/软件或可导致路由器连接问题

IT之家1月16日消息 据外媒Neowin报道，Google的一些硬件/软件产品（包括Google Home）或许是使用户的路由器产生连接问题的元凶。

近日，用户向TP-Link上报了一个路由器的连接问题，TP-Link的初步调查显示，导致问题的主要原因是Google的硬件/软件产品。

▲图片来源：Neowin

TP-Link在调查报告中表示：

通过我们初步的研究和调查，我们的工程师团队确信他们已经确定了导致这一问题的关键原因。从我们迄今为止搜集到的信息来看，这个问题似乎与Google最近发布的Android操作系统以及Apps有关。 这个问题源于设备、系统以及Apps的“Cast”功能，该功能会发送MDNS多播发现数据包，以便与Google产品（例如Google Home）保持实时连接。这些数据包通常以20秒/次的间隔发送，但是，我们发现，设备有时会在很短的时间内以很高的速度广播这些数据包。比如当你的设备从睡眠中唤醒时，它可能会在短时间内发送超过100000个数据包。你的设备的睡眠时间越长，那么当你唤醒它时，这个数据包突发将会越大。这个问题最终可能会导致路由器的一些主要功能关闭，包括无线连接功能。

这个问题似乎对TP-Link的路由器产生了负面的影响，同时，使用华硕，Linksys，Netgear和Synology路由器的用户也报告了这个问题。

TP-Link为这个问题提供了两个解决方案。一是重启路由器来释放内存，二是禁用Android设备上的Cast功能。不过以上两个解决方案都只是权宜之计，这个问题要想真正解决，就只能靠谷歌来优化Cast的网络使用策略了。

消息来源：Neowin