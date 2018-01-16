微信2018年会怎么变？这9个问题与你有关

几乎每个用上智能手机的中国人，手机里都装着一个微信。作为全球最具影响力的App之一，微信与近十亿人的生活息息相关。

1月15日，微信在广州召开微信公开课Pro，腾讯微信事业群的总裁张小龙除了现场直播「跳一跳」之外，还发表了干货满满的2018年微信新计划。

A君也为大家整理了本场公开课最好玩的9个问题，每个问题可能都与你有关哦！

微信会偷偷查看你的聊天记录吗？

微信虽然是全球最大的即时聊天工具之一，却不具备系统的聊天记录云同步功能。实际上，这是为了保护用户隐私所作出的考量。张小龙表示：

我要感谢当时的Tony（腾讯创始人之一张志东），他说从安全性的角度来看，所有的聊天记录都没有保存其实是最好的，我们从那个时候开始，一直坚持我们的系统设计是不保留用户的聊天记录的。 当然很多用户会挑战我们，说我们居然连这样一个云端同步的能力都做不到，但是我们只有苦笑，因为我们相信从对用户隐私保护的角度来说，系统里面没有用户的聊天记录其实是最安全的。

公众号会有App吗，什么时候能用上？

公众号平台可以说是国内最大的新媒体阵地之一，但几年来却一直只能在PC上进行后台操作，用起来很麻烦。为了解决这个问题，微信决定推出功能更为强大的独立App，除了后台管理之外，还将支持图文创作功能。

实际上，公众号App早已开启内测，只不过一直没有开放。张小龙在公开课上表示，现在这个App已经做得差不多了，可能很快会对外发布出来。

iOS微信以后还能赞赏吗？

2017年4月份，微信和苹果之间因为公众号赞赏问题爆发冲突，最终iOS版的微信下线了「赞赏」功能。如今，微信与苹果似乎已经达成共识。张小龙表示，很快就会把「赞赏」功能恢复回来。

除此之外，还会对「赞赏」功能进行改版。在新版赞赏中，你可以针对作者进行打赏，同一位作者可以在不同号上投稿，读者也可以看到作者过往发表过的文章。

微信公众号会变成今日头条吗？

前阵子，曾有传闻称微信将对订阅号进行大改版，变得跟「今日头条」一样，根据用户的喜好进行推荐。不过，张小龙对该传闻进行了辟谣，张小龙表示：

其实我们并没有想过要把订阅号作为一个所谓的信息流，订阅号只是大家订阅的一个集合，我们的想法是我们应该去改善一个用户对于订阅的所有东西的阅读效率，对用户订阅的东西怎么样才能找到它，找到重点，这个是我们想要去做的，但到最后就变成大家以为订阅号本身要做成一个所谓的信息流，这个就很奇怪，这是两回事情。

客户、家人都在微信里，有什么办法能够分开工作与生活？

随着微信的发展，每个人的生活，甚至工作都离不开微信。如何在微信上把生活和工作很好地区分开来，也成为不少人头疼的问题。而张小龙提出的方案是，打通微信和企业微信。

企业微信是微信团队新推出的产品，未来很有可能让企业微信和微信的消息互通。员工不必再用个人微信号去添加常用微信的客户，就算直接用企业微信进行聊天交流，微信用户也看不出和普通微信的区别。

全世界每天有多少人玩「跳一跳」？

2017年底，微信推出了基于小程序的「小游戏」，其中最热门的游戏，莫过于魔性的「跳一跳」小游戏，每日活跃用户最高超过1亿，这或许也是全球玩家最多的游戏之一。

张小龙的「跳一跳」能玩多少分？

全球上亿人在玩「跳一跳」，却只有约30人左右能玩到3000分以上。张小龙更是高手中的高手，最高纪录能玩到6000多分，自称「无聊大师」。

如果你也能打到6000分以上，在「跳一跳」里还可以得到一个「立地成佛」的称号。

玩「跳一跳」开挂怎么办？

就算是「跳一跳」这样的小游戏，依然会有人不惜开挂。为了对付开挂者，微信内部也有一些解决方法，张小龙表示：

我并不认为有任何一个人可以不经过练习就立即达到一个非常好的水平，按照这一点，我们会判断每个人是不是有一个成长曲线，如果不符合这样一个成长曲线，我们认为这个可能是你作弊的一种行为。所以大家应该看到了，最近朋友里面的外挂高分突然就少了。

「跳一跳」有毒，我能卸载掉吗？

还有很多人抱怨，「跳一跳」有毒，严重影响了正常工作生活！对此，张小龙却有不同的看法：

跳一跳发布以后，我看到很多用户的反馈，其中有一个反馈我觉得讲的特别有意思，很多人说跳一跳有毒，想把它给卸载了，我就很开心，因为他卸载不掉它，因为他也是根本不需要去安装的。 当然这个看起来好像引起用户的困惑了，因为他不玩了，居然没有办法卸载它，但其实这才是小程序本身的定义，就是你不用它就可以了，并不存在要把它卸载这回事，它并不需要你卸载。

微信的未来是怎样的？

说了这么多，微信的未来会是怎样的呢？张小龙虽然在公开课现场没有明说，却暗示了一种全新的形态。张小龙猜测，在智能手机之后，可穿戴智能设备可能会取而代之。

比如，戴上眼镜之后，看到任何事物都可以立即打开小程序，而不是下载一个App。