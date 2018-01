苹果官网全幅照片纪念马丁路德金

IT之家1月16日消息 今天,苹果主页Apple.com换上了马丁·路德·金的全幅照片,纪念这位著名的美国民权运动领袖。与此同时,苹果CEO Tim Cook也在推特上发推文纪念马丁·路德·金:

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.”Let’s find the light and the love, together.

黑暗无法驱散黑暗;只有光能做到这一点。恨不能赶走仇恨;只有爱才能做到这一点。让我们一起寻找光明和爱。