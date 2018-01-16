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苹果官网全幅照片纪念马丁路德金

2018-1-16 7:37:23来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月16日消息 今天，苹果主页Apple.com换上了马丁·路德·金的全幅照片，纪念这位著名的美国民权运动领袖。与此同时，苹果CEO Tim Cook也在推特上发推文纪念马丁·路德·金：

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.”Let’s find the light and the love, together.

黑暗无法驱散黑暗；只有光能做到这一点。恨不能赶走仇恨；只有爱才能做到这一点。让我们一起寻找光明和爱。

点击苹果主页Apple.com之后，会看到马丁·路德·金的全幅照片，并有马丁·路德·金的经典名言：

The time is always right to do what is right.

永远是正确的时间做正确的事。

资料显示，马丁·路德·金（1929年1月15日—1968年4月4日），非裔美国人，出生于美国佐治亚州亚特兰大，美国牧师、社会活动家、民权主义者，美国民权运动领袖。

1963年，马丁·路德·金觐见了林登·贝恩斯·约翰逊总统，要求通过新的民权法，给黑人以平等的权利。1963年8月28日，在林肯纪念堂前，发表了《我有一个梦想》的演说。1964年度诺贝尔和平奖的获得者。

1968年4月，马丁·路德·金前往孟菲斯市，领导工人罢工后，被人刺杀，年仅39岁。从1986年起，美国政府将每年1月的第3个星期一，定为马丁·路德·金全国纪念日。马丁·路德·金被美国的权威期刊《大西洋月刊》评为影响美国的100位人物第8名。

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