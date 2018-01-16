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苹果CarPlay终于登陆丰田和雷克萨斯汽车

2018-1-16 8:11:14来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月16日消息 丰田新的2019年款Avalon刚刚在2018年北美国际汽车展上亮相，而新款车型包括了一个期待已久的新功能：苹果CarPlay平台，这也是搭载该功能的首款丰田汽车。

2019年款Avalon

丰田汽车公司此前表示不会采用CarPlay或Android Auto，早在2015年，丰田先进技术通讯的全国经理约翰·汉森（John Hanson）向纽约时报评论说，该公司“更喜欢使用我们内部专有的平台来实现这些功能”。即使丰田在2016年采用了另一家公司的系统，也是福特的SmartDeviceLink应用平台，而不是苹果或者Google的平台。去年在NAIM 2017上，丰田和福特创立了SmartDeviceLink Consortium，重点是将iOS和Android应用程序扩展到汽车仪表盘，而不必将控制权交给苹果或谷歌。

丰田在对MacRumors的评论中证实，CarPlay将在丰田和雷克萨斯的2019款车型中出现，这些车型也运行该公司的Entune 3.0（用于丰田）和Enform 2.0（用于雷克萨斯）信息娱乐平台。目前尚未明确是否已经运行这些平台的2018款车型将通过软件更新获得CarPlay支持。

在2019年款Avalon上，用户将能够通过9英寸的电容式触摸屏与CarPlay进行互动，但仍然需要插入电缆才能使用该功能。新款车型还采用了丰田首次整合smartwatch和Amazon Alexa，让车主可以通过Alexa或智能手表来锁定或解锁车门，启动车辆。

奇怪的是，丰田似乎只是宣布为CarPlay提供支持，目前对Android Auto并不感兴趣。

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关键词：CarPlay丰田雷克萨斯

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