新官司缠身，美国上百人状告苹果隐瞒安全漏洞

1月16日消息，据Mac Rumors报道，苹果新闻网站Mac Rumors获得的法庭文件显示，苹果公司在美国首次遭到与Meltdown/Spectre漏洞相关的集体诉讼，尽管这些漏洞几乎影响到所有的电脑和其他设备。

Meltdown和Spectre都是严重的硬件漏洞，它们利用CPU的推断执行机制，允许黑客获取敏感信息。英特尔、ARM、AMD以及英伟达的所有现代处理器都受到了影响，它们已经发布了许多补丁和补救措施。

安东尼·巴图（Anthony Bartling）和杰奎琳·奥尔森（Jacqueline Olson）上周向美国圣何塞地区法院对苹果提起集体诉讼，他们宣称代表任何购买苹果基于ARM处理器设计的设备用户，这些产品包括在iPhone、iPad、iPod touch以及Apple TV上使用的各种芯片，比如A4、A11 Bionic等。

起诉书称，苹果公司早在2017年6月就已经知道设计缺陷导致其设备容易受到Meltdown和Spectre漏洞的影响，并并未迅速向公众披露细节。诉状摘录如下：ARM控股公司(ARM Holdings PLC，将ARM架构授权给苹果)承认，谷歌Project Zero团队早在2017年6月份就通知其安全漏洞，而ARM立即通知其架构授权对象(包括苹果)，这些公司自己创建了存在安全漏洞的处理器设计。

起诉书中还说，在处理器性能不下降5%到30%的情况下，苹果不太可能给出完全和充分的修复方案。苹果在macOS High Sierra 10.13.2和iOS 11.2中修复了Meltdown，而在macOS 10.13.2和iOS 11.2.2的补充更新中引入了Spectre修复方案，这些补丁都是在上周早些时候发布。Meltdown和Spectre在macOS和OS X旧版本中也得到了解决。

尽管有人声称苹果公司的Spectre补丁导致一名开发人员的iPhone 6s出现了显著的性能下降，但苹果的测试表明，基于Safari的缓解措施对其速度计和ARES-6测试没有明显影响，并且对JetStream基准测试的影响不到2.5%。

诉状预计，至少有100名苹果用户可能参加这起集体诉讼，如果案件继续审理，赔偿金总额可能超过500万美元。据以色列当地新闻网站Hamodia报道，许多以色列人已经向海法地区法院提出请求，对苹果、英特尔以及ARM提起集体诉讼。

苹果公司面临越来越多的诉讼，这些诉讼要么指控苹果公司故意降低老款iPhone的运行速度，要么未能披露其在iOS 10.2.1中启动的电源管理更改事宜。

据MacRumors网站整理的法庭文件显示，截至1月15日，苹果公司在美国面临至少39起集体诉讼。此外，苹果在法国、以色列、俄罗斯、韩国、越南以及加拿大等国也相继被告上法院，使诉讼总数达到45起。

许多诉讼要求苹果赔偿所有遭受过速度放缓的iPhone用户，提供免费的电池替换服务，向购买全新iPhone的用户退款以恢复最高性能，并如苹果已经承诺的那样，向iOS系统提供有关设备电池健康的更详细信息。