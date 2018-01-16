外媒：美国运营商也想卖华为手机，却被政府施压

1月16日消息，据Android Authority网站报道，在2018年国际消费电子展（CES）上，除了亚马逊和谷歌之间的智能助手大战外，华为与美国运营商AT&T合作交易失败也引发多方关注。

对华为来说，其影响是巨大而深远的。这使得身为全球第三大智能手机制造商的华为，在世界最大的高端智能手机市场中却没有重要合作伙伴。鉴于美国90%的手机销售都是通过运营商来实现的，华为现在将被迫重新聚焦于欧洲和亚洲以保持增长。

毫无疑问，这对其他Android制造商和苹果公司有利——它们的重要市场免于遭到强大竞争对手的入侵。此前，Android Authority曾对华为Mate 10 Pro进行了40多项不同标准的详尽测试，并将其评选为“年度手机”。

华为在Mate 10 Pro发布前花了大量资金，并且已经准备好打响正式的营销战。在德国慕尼黑成功推出后，人们期待着其与美国电信运营商AT&T的合作。在拉斯维加斯举办的2018年CES上，Mate 10 Pro的广告也引发诸多关注。

早在2017年3月份就有消息透露，华为和AT&T正在就合作进行谈判，而在8月份，双方“初步达成了合作协议”。根据The Information报道，双方都投入了大量资源，华为投入了1亿美元的营销资金，还派出大量工程师在美国与AT&T合作，以确保Mate 10顺利推出。

Mate 10 Pro仍将在美国上市。正如之前报道的那样，消费者将能够在像AT&T和T-Mobile的网络上使用它。但如果没有运营商作为合作伙伴，Mate 10 Pro成为美国畅销手机的前景也就不复存在。也许再过几年，华为才能再次尝试与美国本土运营商合作。

这一禁令的背后似乎是美国两党的共同反对，理由是情报委员会提出的有关中国政府在美影响力等问题。AT&T或华为并非因商业原因或因双方的市场地位而放弃合作，压力似乎来自美国高层。

这也不是华为第一次进入美国市场受阻。该公司生产和销售运营商、互联网服务提供商所需的高端电信设备和技术、从处理器到后端的完整堆栈和云计算技术等。在奥巴马执政期间，美国法案曾限制中国制造的信息技术产品的进口和使用，特别是禁止美国运营商使用华为和中兴的电信技术。最新的参议院法案似乎要继续延续这一趋势。

美国在其亲密盟友中并不孤立，尽管它是最谨慎的。澳大利亚政府禁止(并更新了一项禁令)使用华为后端技术的网络，但允许其消费电子产品与运营商合作销售。英国和新西兰都对华为提供的电信设备采取比较宽容的态度，但加拿大则保持警惕。

爱德华·斯诺登(Edward Snowden)曝光的文件显示，美国国安局（NSA）多年来始终在监视华为的服务器。这些文件还显示，AT&T一直非常乐意协助NSA对华为进行监控。华为仍在设法成为网络基础设施领域的全球领导者，并在欧洲和德国等美国盟友中取得重大进展。事实上，欧洲是它最大的市场。虽然华为经常因安全问题而受到质疑，但第三方专家并不确定这一质疑的合理性。

国外对华为普遍存在不信任感，因为它被视为中国政府的触手。在美国销售的廉价Android手机上，曾有中国广告公司特意预装了后门安全漏洞，收集了数十万人的数据。据《纽约时报》报道：“美国政府表示，目前还不清楚这是出于广告目的的秘密数据挖掘，还是为中国政府收集情报做出的努力。”

MacroPolo本周公布的大量开源数据显示，中国投资者拥有近2400家美国公司，雇佣人数超过114000人。对于美国来说，这些投资都是非常有争议的安全和政治话题。

有关对美国本土企业进行保护的游说也可能在发挥作用。我们知道，像苹果和高通(Qualcomm)这样的美国公司在游说方面的支出不断创造新纪录。在特朗普政府的“美国优先”政策下，人们更愿意接受“美国第一”政策，限制中国与其本土企业的激烈竞争。

华为在高科技硬件生产方面与苹果、高通、英特尔、谷歌等公司展开竞争，并且优势正在不断加大。当然，三星的影响力也非常大，但其总部设在韩国，而韩国又是美国的坚定盟友，这可能会对三星有利。

对于华为被排除在美国主流市场之外的遭遇，中国很可能会采取反制措施。有趣的是，尽管受到各种指控，但华为的手机并没有在美国被完全禁止。华为廉价的子品牌荣耀就是如此，AT&T甚至与华为的“老伙计”中兴合作。

中国已经让美国科技公司的日子不好过，只有苹果公司有很大的影响力，而且它正受到来自华为、OPPO和一加等中国本土制造商的压力，这些公司正在以低廉的价格生产高质量的智能手机。

华为的电信研发方面的优势使其成为第五代无线系统(5G)的领导者，该公司正积极寻求新的标准和合作。在不远的将来，美国基本难以继续避免使用华为的技术。这家中国公司持有5%的5G专利，中兴也持有5%专利。

华为与欧洲的爱立信(Ericsson)、诺基亚(Nokia)以及中兴的竞争特别激烈，大家都希望首先推出5G网络技术。华为在2016年投入了118亿美元的研发资金，与此相比，爱立信和诺基亚的研发资金仅为38亿和59亿美元，而且华为在设备制造能力和成本方面都占据着制胜优势。此外，两家欧洲公司的收入都低于华为，可以预料的是，2018年它们间的差距将进一步扩大。有些人甚至建议，爱立信和诺基亚应该合并以维持生存。

在欧洲，华为与众多电信公司组建了合资企业，致力于5G技术的研发，其中包括沃达丰(Vodafone)、德国电信(Deutsche Telekom)、西班牙电信(Telefonica)和Orange。华为已经掌握了5G技术，并为其技术制定了欧洲消费者负担得起的价格。

这对美国主要运营商来说是个问题。一名市场研究人员表示，预计5G技术在美国成本难以降低的一个原因是，华为在美国的业务有限。

电信运营商Union Wireless为怀俄明州、犹他州和科罗拉多州等州的有限地区提供服务，这一规模使得其不能被视为主流运营商，但正因如此它可以与华为合作。

Union Wireless客户关系主管布莱恩·伍迪（Brian Woody）向《华尔街日报》赞扬了华为，他说：“多年来，我们有很多供应商，华为给我们的待遇比任何人都好。”

据《华尔街日报》报道，美国运营商将在5G网络上投入2750亿美元，而AT&T发现华为的设备比竞争对手便宜70%。AT&T的高管与国会工作人员会面，要求他们放宽规定，允许他们更好地为股东服务。

为什么美国的运营商不卖世界上最好的手机？这不是因为他们不想卖。华为的电信设备和消费类电子产品在美国都有很大需求，这在未来几年可能会变得更加引人注目。我们在解密的报告中看到的信息似乎并不是决定性的，解密的文件中肯定还有更多的关键内容。

这种压力可能来自俄罗斯对美国大选的干预导致的国家行动党对网络安全的偏执、美国本土企业鼓吹的“美国第一”政策以及对中国的普遍不信任，这些都给华为带来了一场“完美风暴”。这种压力不太可能在短期内减少，即便华为在全球的主导地位越来越强。