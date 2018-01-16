小红莓乐队主唱桃乐丝去世，歌曲曾影响一大批歌手

IT之家1月16日消息 据外媒Entertainment Weekly‏报道，小红莓乐队(The Cranberries)主唱桃乐丝（Dolores O'Riordan）去世，年仅46岁。

她的发言人证实但并未公布死因，只说“一切发生得很突然”。爱尔兰总统发表声明，表示对于桃乐丝离世感到“巨大的悲痛”，“她和小红莓乐队对于爱尔兰乃至世界摇滚音乐带来深远影响，她的逝世是一次莫大损失。”

资料显示，The Cranberries(卡百利乐队) ，又译为小红莓乐队、红草莓乐队、小红莓合唱团，1990年代成立于爱尔兰利默里克，与U2、Sinead O’Connor、Enya等一样，被誉为是带领爱尔兰音乐走向世界的重要力量。

The Cranberries于1989年成军，全球唱片销量超过3800万张。

桃乐丝是卡百利乐队主唱，词曲创作者，原声吉他和电吉他手，键盘手，会笛子以及曼多林。《Linger》是她在乐队里最早创作的歌曲，她在1990年5月加入卡百利。

2003年到2009年，乐队成员们“单飞”期间，乐队主唱桃乐丝曾经发行过两张个人专辑。2009年桃乐丝公开宣布乐队将重组并举办世界巡演，卷土重来。

The Cranberries最经典的热单当属反战歌曲《Zombie》，这首歌由桃乐丝创作于1994年，2005年因李宇春翻唱，曾在国内大火。

桃乐丝影响了一大批歌手，王菲在音乐上也深受她的影响，曾翻唱自小红莓经典名曲《Dreams》的《梦中人》，乐队代表作品：《Never grow old》、《Dying in the sun》、《Zombie》、《Ode to my family》。