苹果再向英国补缴7.2亿元税款，补缴总额超19亿

据《金融时报》北京时间1月16日报道，当地时间星期一，经过“彻底的审计”后，苹果向英国税务机关补缴了8100万英磅（约合人民币7.2亿元）税款。

这次补缴税款，以及上周苹果另外一个分支机构披露补缴1.36亿英磅，表明英国税务海关总署对苹果的审计，使英国少流失了2.17亿英磅（约合人民币19.2亿元）税款。

苹果表示，补缴截至2017年4月份前18个月的税款和利息，“反映了公司业务的增长。由于这次补缴税款，未来公司所得税税额将会增长。”

被称作“苹果英国”（Apple Uk）的苹果这家分支机构，向另外一家苹果分支机构提供销售、营销和技术支持服务。据悉，英国税务海关总署认为，苹果英国没有从其帮助对方产生的销售额中获得足够多的佣金。苹果英国税前利润为2.917亿英磅，应缴税款——包括补交的8100万英磅——为1.17亿英磅。

苹果已经拨备130亿欧元，用于在爱尔兰补缴税款。

Facebook和谷歌也调整了它们在欧洲的税务安排，部分原因是被政治人物和监管机构指责避税。Facebook上个月表示，它将减少计入低税率的爱尔兰总部的营收。经过持续多年的审计后，2016年谷歌同意在英国补缴1.3亿英磅税款。

苹果在上周发表的一份声明中表示，“作为一家跨国公司和全球最大的纳税人”，它经常会受到税务机关的审计。

苹果补充说，“我们理解税收在社会中的重要地位。苹果根据所在国税法足额交纳税款。”

苹果还表示，对于成为英国经济增长引擎感到自豪。苹果称，去年它向英国供应商采购了约20亿英磅元器件，创造逾30万个工作岗位。

英国税务海关总署在一份声明中表示，“我们不会就个别公司的税务事务发表评论，跨国公司必须足额交纳税款，我们不会接受少交税款。仅去年，英国税务海关总署就使最大和结构最复杂的企业补缴逾80亿英磅税款。”