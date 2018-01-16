阿迪达斯推限量版运动鞋，可免费刷一年地铁公交

过去一年里，每当手机可以刷地铁公交的消息在某些城市传出，当地的网友都会十分兴奋，另一些城市的市民则抱怨怎么还没轮到自己的城市。

不过在未来，除了你的手机，你的鞋子也或许也可以刷地铁和公交了。

日前阿迪达斯正联合BVG（柏林公共交通公司）准备推出一款运动鞋 EQT-Support93/Berlin ，这双鞋最大的卖点，莫过于可以让你在2018年这一年里免费搭乘柏林的地铁和公交。

阿迪达斯这双新鞋的灵感来源德国柏林的地铁，鞋后跟的迷彩花纹图案参考了柏林地铁的座椅图案，黄黑相间的鞋带则模仿了柏林地铁的外观设计，鞋面则采用了阿迪达斯经典的「三线」图案设计。

至于搭乘地铁公交的功能，其实并不是采取了什么NFC芯片等高科技，而是这双鞋的鞋舌处则缝合了BVG的一张定制版柏林公交系统年票，可以让购买这款运动鞋的客户一年内无限次免费搭乘柏林大部分地区的公交、地铁、电车和渡轮。

不过当你穿着这双自带年票的运动鞋搭乘地铁的时候可能没想象中方便，据BVG发言人Petra Reetz介绍，顾客只有穿着这双鞋搭乘公交系统才有效，只有一只鞋还不行，他建议需要使用年票功能的顾客即时不穿也要随身携带这双鞋。

阿迪达斯这双EQT-Support93/Berlin的售价为180欧元（约1413人民币），而BVG的年票售价一般为728欧元（约5716人民币），对于柏林市民来说无疑是很划算了，而这双鞋也只限量发售500双，并于1月16日正式发售。

BVG CEO Dr. Sigrid Nikutta 表示与阿迪达斯这样潮流品牌推出联名款，也是为了庆祝BVG 90岁的生日。

图自：耐克

不过阿迪达斯也不是第一个与地铁推出联名款的运动品牌，阿迪达斯的老对手耐克早在2013年就和伦敦交通局（Transport for London）推出了一款 AIR系列主题概念鞋 ，同样以地铁车厢座位为灵感，并结合Air Max 1和Air Max 90的特点，以此来纪念伦敦地铁开通150周年。

而潮牌Supreme也在2017年处与纽约大都会运输署（MTA）推出过联名限量版地铁卡，售价5.5美元（往返双程的地铁票价），有效期也是2018这一年。

这张带有Supreme经典红底白字logo的地铁卡一经推出就引发粉丝疯抢，地铁站的销售点因为排队人数过多一度影响了纽约地铁的正常运行，Supreme限量版地铁卡的价格甚至还被黄牛炒到150美元。

而阿迪达斯这次就像是把耐克与Supreme曾经与地铁推出的联名款结合起来，既有地铁元素的运动鞋，也可以作为地铁票乘车。

不过我比较担心的是，如果有人穿着高仿的EQT-Support93/Berlin能不能通过柏林的地铁呢？