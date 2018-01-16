2018英雄联盟LPL春季赛正式开赛，揭幕战RNG逆转IG拿下首胜

1月16日消息，2018年《英雄联盟》职业联赛春季赛在今天正式打响，十四支国内职业战队也摩拳擦掌，向着新赛季LPL冠军发起冲击。首个比赛日由玩家们十分喜爱的两支队伍IG对战RNG，两支队伍也为我们献上了揭幕战，之后由TOP对战SNG。

首场比赛中RNG战队启用了全新的阵容打野选手Karsa和ADC选手Able担任首发，这两位选手虽然是初次加入RNG战队，但是他们十分强劲的实力也是加盟前就已经得到了玩家们的认可。启用两位新人后，RNG的战术体系也发生了变化，不过大敌当前，新的阵容还是不够熟悉，依靠磨合更久的阵容拿下了比赛。

第一局比赛双方在前期和平发育，但是IG战队率先发难，拿下一塔后又收掉了火龙，在经过了17分钟后RNG的瑞兹传送开团，IG的螳螂一血VN，EZ也杀掉了RNG的皇子，之后再拿一条小龙。不过20分钟时上路RNG大树一换三，得到优势后RNG想要偷龙，不巧被IG察觉，打出了一波0换4后顺势收下大龙，之后双方差距越来越大，IG也取得了胜利。

第二局比赛RNG率先发难，在第9分钟时RNG中野配合下路四人小团战顺利拿下一血，之后RNG打野皇子也开始针对下路，杀掉ADC后拿下下路一塔。15分钟时RNG上下路换线作战，IG则趁机拿下水龙，不过RNG也借此机会推掉了上路二塔。22分钟成了整场战斗的分水岭，RNG辅助牛头开团顶起4人，皇子也顺势大中两人，杀掉2人后RNG顺势拿下大龙，借此优势RNG破掉对方中路高地，IG也逐渐败下阵来。

最后一局RNG祭出瑞兹带传送和慎的全球流组合，满地图Gank节奏也带的飞起，在抓人和拿塔方面均领先对手，在第25分钟时RNG中野配合，在对方野区杀掉了地方英雄，随即拿下大龙。接下来RNG五人抱团趁着大龙BUFF在身强推上路2塔，之后的团战开打，IG的日女虽然开团但被对方瑞兹开打绕后反打，最终一换三收场。最后IG虽然抓掉了挖掘机并开始打大龙，但无奈被赶来的RNG围剿，最终瑞兹三杀拿下最后一局比赛的胜利。

比赛的过程相当精彩，两支队伍也为我们献上了三场高质量的对战，接下来将有TOP对战SNG，玩家们可以继续观看这精彩的首轮比赛。