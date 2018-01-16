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工信部：5G技术研发试验第三阶段规范正式发布

2018-1-16 15:07:09来源：IT之家作者：文奇/实习责编：文奇/实习评论：

IT之家1月16日消息 2018年1月16日，IMT-2020（5G）推进组在北京召开了5G技术研发试验第三阶段规范发布会。工信部和发改委相关人员出席了会议。

工信部信息通信发展司司长表示，5G技术研发试验第三阶段将是5G实现商用之前的关键一步，5G技术试验第三阶段规范的制定与发布尤为重要。

针对第三阶段试验开展，他提出四点建议：

一是要紧扣国际标准进程，加快推进预商用设备研发；

二是发挥5G技术研发试验平台的聚合作用，加快构建完整产业链；

三是结合5G频率规划，同步推进3.5GHz和4.9GHz研发；

四是促进业务应用发展，开启5G应用征集大赛。

2015年10月26日至30日，在瑞士日内瓦召开的2015无线电通信全会上，国际电联无线电通信部门(ITU-R)正式批准了三项有利于推进未来5G研究进程的决议，并正式确定了5G的法定名称是“IMT-2020”。IMT-2020（5G）推进组于2013年2月由工信部、发改委和科技部联合推动成立，目前至少有56家成员单位，涵盖国内移动通信领域产学研用主要力量，是推动国内5G技术研究及国际交流合作的主要平台。

通过5G技术研发试验第三阶段的测试，预计在2018年底，5G产业链主要环节基本达到预商用水平，推动5G更好、更快地发展，为5G规模试验及商用奠定基础。

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关键词：5G工信部发改委

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