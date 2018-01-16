作业帮只是乱象冰山一角，学习APP路在何方

当广告中小女孩用稚嫩的声音喊出“妈妈再也不用担心我的学习”之时，人们真的认为在线学习APP是拯救孩子的学习成绩，解决父母烦恼的灵丹妙药。

科技的进步改变了人们很多生活习惯，教育学习产品在科技的助推下，从掌上学习机、点读机到如今的在线学习APP，教育产品一步步向便捷化、智能化迈进。在孩子们为技术改变生活而感到惊叹之时，伴随着互联网信息传播而产生的不良影响让家长们唉声叹气。

学习APP是诲人不倦还是“毁人不倦”?

芥末堆与德勤中国联合发布的《2017年教育行业蓝皮书》显示，截至2017年6月，我国K12在线教育用户规模达1.44亿，相较2016年底，在线教育用户增加662万人，半年增长4.8%。在线教育市场迅速扩张给孩子提供多维学习便利之时，因在线学习APP零门槛而产生的种种弊端也开始呈现。那么学习APP是诲人不倦还是在“毁人不倦”?

有人说，在线教育APP是诲人不倦。移动应用APP作为一种先进的学习载体，其具备的互动性、便捷性、社交性等特性，不但能够教给学生学科知识，而且对于学生与时俱进适应新型网络应用的能力提升有很大帮助。在线学习APP改变了传统辅导形式，提升了孩子们因时间、空间限制而缺失的课程辅导。

来自第三方研究机构艾瑞咨询发布《2017年中国中小学在线作业用户洞察报告》数据显示：66.2%的学生认为在线作业提升了学习兴趣，其中34.3%的学生认为使用在线作业平台能够提升自己的学习成绩;69.7%的教师使用在线作业平台后，布置和检查作业的时间有所减少。

但也有人说，在线学习APP是毁人不倦。近年来，伴随日渐增长的在线学习人数而来的是“作业帮”“阿凡题”等在线学习APP频发的乱象。在线学习APP被多次爆出产品不合格、夸大师资宣传、产品内含不良信息等问题。有些学习软件里面充斥着“小学自拍交友”、“暗恋心事房”、“异地零距离”等无关学习的推荐内容，而这些内容板块中甚至还会涉及一些不堪入目的信息。

部分家长表示：自从给孩子下载了学习APP之后，孩子每天都在学习APP里偷偷玩游戏、聊天，耽误了写作业时间导致成绩直线下滑，还引发了孩子因父母卸载了学习软件而离家出走等特殊案例。更离谱的是，有的学校与APP软件开发商为了利益，在APP里设置了不少充值服务，学生需要靠购买学习币来完成作业。

总的来说，随着互联网快速发展，学生不再满足于传统的线下学习辅导，在线学习类APP也越来越红火。然而作业帮与小猿搜题的骂战，正应了伤敌一千，自损八百，直接暴露了在线学习类APP的多层“内幕”。

作业帮：我们的老师都是“名师”

很多在线教育平台是资本的产物,而资本必然是逐利的。为了吸引更多的用户参与，市面上多款用户数量百万级的学习App利用在线教育APP没有公开的资质审核机制漏洞，顺手捏来“一线名师”“金牌名师”的字样作品牌宣传语，师资宣传造假屡见不鲜，作业帮也不幸被卷入其中。

作为面向全国中小学生的知名移动学习平台，作业帮的主要功能是为学生提供习题搜索、高效练习和学习沟通。从2017年9月教育类TOP100总榜单来看，作业帮、小猿搜题、一起作业学生端强势领跑，分别以4941.85万、1894.79万以及1599.58万的活跃用户规模位列前三强。然而，风头正劲的作业帮近期却陷入师资掺水风波，由北京商报发出的《作业帮师资宣传掺水所有教师资历介绍一夜消失》一文，曝出作业帮名师宣传掺水，而后作业帮删除了有关“98%的教师来自名校”的宣传，改为“90%的教师来自重点院校及师范院校”。

考量一个在线教育平台是否成功，用户买单的意愿强弱也能在一定程度上成为参考指数。目前，在线教育市场还处于开发阶段，虽然用户的认可程度逐渐加强，但是在线教育产品并不是不可替代的，当在线教育风口一过，用户选择的标准中平台信誉将是重中之重。而作业帮师资掺水的行为引发了社会舆论，将会导致平台乃至整个行业信誉下降。

教学，一教一学，教师作为在线教育重要资源，弄虚作假的信息数据不只是违背了教书育人的初心，还会让望子成龙的父母们感到担忧与心寒。要知道，用户的学习体验将直接影响学习APP的行业排名，平台形象越差，就越容易流失用户。

阿凡题：我们的内容都是“精选”

早在八月初，作业帮和猿搜题的“涉黄”纠纷在网络上被传得沸沸扬扬之后，不少家长才惊觉，自己给孩子下载的学习神器暗含不良信息。作业帮和猿搜题双方互掐，揭开在线学习APP乱象的冰山一角，同时像一条导火线一样引爆了在线学习APP市场，用户甚至在其他学习APP里面发现了同样的问题。在新华社发出的《触目惊心!这些学习类APP涉黄，家长担忧又无奈…》一文透露“作业帮”、“阿凡题”“猿题库”“互动作业”“寒假作业”等多个学习类APP中含有不良意味浓重的内容。

在K12领域，除了新东方，学而思等行业巨头之外，猿辅导、作业帮等新兴公司也发展迅猛，但夹在巨头中间的他们想要突出重围困难重重。为了增加用户量，阿凡题打起了粉丝经济的主意，阿凡题签约TFBOYS后，2016年3月的K12教育类App综合指数排名榜中显示，与2月份相比，阿凡题3月份的综合指数增长了12.7%。然而，依靠运营得利的阿凡题，对接踵而来的市场乱象进行严打严选之后，仍存在漏网之鱼，监管似乎心有余而力不足。

央广报道市场机构对400家主要在线教育企业的调查结果显示，截至去年年底，70%的在线教育公司都处于亏损状态，10%的公司能够持平，能够盈利的仅占5%，甚至有15%的企业濒临倒闭。除了在线教育运营模式尚不清晰盈利受阻的原因之外，更多的是师资力量的缺失以及不良市场氛围愈演愈烈。因监管不严而产生的乱象，不仅拉低了教育底线，还践踏了社会底线和法律尊严。

总而言之，在线教育面向全体大众，需要的学习资源相当广泛，而在线教育平台普遍缺乏优质的教育资源开发，这无形中造就了资历造假和不良信息肆虐这类问题的出现，严重影响行业发展。接下来在线学习APP平台当务之急所要解决的问题，只能是尽快整改在线学习市场环境，还孩子们一片学习净地。

在线学习APP如何改掉一身“坏毛病”

据《在线教育行业市场分析报告》预测,到2019年,我国中小学生在线教育用户将达到8000万人。然而从作业帮、小猿搜题的恶性竞争中，我们也能预料得到：在线教育到了最后的红海阶段，各大在线教育平台一定都会“不择手段”极力争夺市场份额。

良性竞争能促进市场增长和行业进步，恶性竞争则会导致整个市场陷入低迷。在线学习APP名师指导是噱头，学习内容又暗藏不良信息……如果这样的市场现状一直持续下去，离用户抛弃在线学习APP那天的到来也就不远了，中小学在线学习APP未来该何去何从?

“少年强，则国强”，教育始终是个不容有失的领域，在线学习APP不应只是起到辅助学习的作用，还应以中国教育为己任，提高学生的自律意识。同时，在线学习APP的监管和整改、在线教育法律法规的建立、内容平台的创新也至关重要。

一，加强网络监管，掐掉不良信息源头。网络监管是治理学习类APP最基本、最重要的手段，政府和平台本身都应重视加强监管。相较于其他手段，网络监管更直接且更有效率。随着在线教育步入正轨，在线教育法律法规要及时跟进，对发布不良信息的网民或是网站进行相应的经济制裁或追究刑事责任，遏制不良信息的源头。

二，整改在线教育市场，提高在线教育门槛。目前开办一个在线教育平台，无需资质审核与登记备案，几乎是零门槛。在规范平台内容、教师资质审核等方面的管理，应当利用大数据等全新技术手段进行科技化、标准化管控，提高办学门槛，让在线教育管理体系实现公开透明。

三，打造优质内容，输出高品质教学产品。在互联网的背景下，在教育平台需要关注用户需求，增加用户的粘性，而能给用户带来惊喜的往往是优质的教学内容和师资水平。一方面，教育界里一直崇尚“因材施教”的教学方法，大多数在线学习APP也会提供一对一教学模式。另一方面，未来在线教育的趋势一定是回归教育本质，提供优质内容和服务，好口碑才能造就好品牌。

学习类APP的出现是教育走向互联网时代的一大创新之举，对于学生来说APP学习更加方便、智能，既能大幅拓展学习内容，又能提升学习兴趣。而这些“跑偏”的、背离教育宗旨的学习APP，是整个社会的监管责任，教育产品、内容、技术都需要不断打磨，良好的服务和品质是赢得用户唯一渠道。最后，引用马云说过的一句话告诫在线教育从业者正合适：“光想着赚钱的企业，是没有未来的，你一定要想，你对行业的价值贡献在哪里。”